Trailer de lanches pega fogo em Acopiara

Trailer de lanches pega fogo em AcopiaraIncêndio atingiu trailer de lanches na avenida José Marques Filho, em Acopiara, na madrugada desta segunda-feira, 6. Não houve registro de vítimas. Danos materiais foram identificados
Um trailer de lanches pegou fogo na avenida José Marques Filho, no Centro de Acopiara, a 350,93 km de distância de Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira, 6. Não houve registro de vítimas.
Toda a estrutura móvel, toldo de lona, fogão, chapa, botijão de gás, bebidas e outros materiais não identificados, foram danificados.
Para combater o incêndio, a 1ª Companhia do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), do município de Iguatu, foi chamada ao local via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).
Chamas já haviam sido debeladas pela população, não necessitando ação da guarnição.