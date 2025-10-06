Trailer de lanches pega fogo em Acopiara

Incêndio atingiu trailer de lanches na avenida José Marques Filho, em Acopiara, na madrugada desta segunda-feira, 6. Não houve registro de vítimas. Danos materiais foram identificados

Um trailer de lanches pegou fogo na avenida José Marques Filho, no Centro de Acopiara, a 350,93 km de distância de Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira, 6. Não houve registro de vítimas.

Toda a estrutura móvel, toldo de lona, fogão, chapa, botijão de gás, bebidas e outros materiais não identificados, foram danificados.