Após 33 dias sem homicídios, Maranguape registra 1º assassinato do ano

Corpo foi encontrado em área de mata no bairro Tabatinga, em Maranguape / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Sem nenhum homicídio desde 25 de dezembro de 2025, Maranguape, município da Região Metropolitana de Fortaleza, voltou a registrar um assassinato nesta quarta-feira, 28. O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado com sinais de violência em uma área de mata do bairro Tabatinga na manhã dessa quarta. A vítima não teve a identidade divulgada. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. “Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, foram acionadas e realizaram diligências no local da ocorrência”, informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



“A Delegacia de Polícia Civil de Maranguape está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações acerca do caso”.



Em dezembro, porém, os integrantes do TCP decidiram migrar para o CV em diversas localidades do Estado, incluindo Maranguape. Foi o caso, por exemplo, de Vinicius da Silva Oliveira, o “MT dos 40” ou “Mortadela”, preso em 8 de janeiro. Ele, que era o “número 1” do TCP em Maranguape, conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), também teria aderido ao CV em dezembro, de acordo com as investigações. Questionada sobre a relação entre a expansão do CV em Maranguape e a redução dos homicídios, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) não comentou o assunto. Em nota enviada ao O POVO, a corporação destacou a atuação do patrulhamento ostensivo em Maranguape, que é feito através de equipes do 24º Batalhão de PM, que conta com Patrulhamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática, Motopatrulhamento, Patrulha Rural, base fixa, policiamento a pé, Patrulha Maria da Penha e Segurança Escolar.

