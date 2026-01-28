Após 33 dias sem homicídios, Maranguape registra 1º assassinato do ano

Após 33 dias sem homicídios, Maranguape registra 1º assassinato do anoUm homem de 32 anos foi encontrado morto no bairro Tabatinga na manhã desta quarta. Assassinatos não eram registrados no município desde 25 de dezembro
Sem nenhum homicídio desde 25 de dezembro de 2025, Maranguape, município da Região Metropolitana de Fortaleza, voltou a registrar um assassinato nesta quarta-feira, 28. O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado com sinais de violência em uma área de mata do bairro Tabatinga na manhã dessa quarta. A vítima não teve a identidade divulgada.
Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. “Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, foram acionadas e realizaram diligências no local da ocorrência”, informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
“A Delegacia de Polícia Civil de Maranguape está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar as informações acerca do caso”.
Como O POVO havia mostrado nessa terça-feira, 27, Maranguape ainda não havia registrado homicídios neste ano. A marca foi alcançada após o município computar 106 assassinatos em 2025, um crescimento de 24,7% em relação aos 85 casos de 2024.
Esses índices fizeram de Maranguape o município de maior taxa de homicídio no Estado no ano passado entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. O POVO também havia mostrado que parte dessa violência se devia ao conflito entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE), esta última que, em setembro passado, tornou-se o Terceiro Comando Puro (TCP).
Em dezembro, porém, os integrantes do TCP decidiram migrar para o CV em diversas localidades do Estado, incluindo Maranguape. Foi o caso, por exemplo, de Vinicius da Silva Oliveira, o “MT dos 40” ou “Mortadela”, preso em 8 de janeiro.
Ele, que era o “número 1” do TCP em Maranguape, conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), também teria aderido ao CV em dezembro, de acordo com as investigações. Questionada sobre a relação entre a expansão do CV em Maranguape e a redução dos homicídios, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) não comentou o assunto.
Em nota enviada ao O POVO, a corporação destacou a atuação do patrulhamento ostensivo em Maranguape, que é feito através de equipes do 24º Batalhão de PM, que conta com Patrulhamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática, Motopatrulhamento, Patrulha Rural, base fixa, policiamento a pé, Patrulha Maria da Penha e Segurança Escolar.
“Também há na cidade o 1º Pelotão da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (1º Pel/ 2ª Cia/ 2º BPRAIO)”. afirmou a PM.
“A PMCE atua de forma integrada às demais forças de segurança do estado e do município, e além de atuar de forma preventiva e repressiva contra a criminalidade, a corporação também realiza prisões e apreensões por meio de informações das Subagências de Inteligência (SAI) das unidades”.