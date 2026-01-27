Maranguape ainda não registrou homicídios em 2026

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, um dos cartões-postais de Maranguape / Crédito: Samuel Setubal

Os dois municípios mais violentos do Ceará em 2025 (entre as cidades com mais de 100 mil habitantes) registram redução no número de homicídios em 2026. Enquanto Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza) registrou um assassinato neste ano, em Maranguape (também na Região Metropolitana de Fortaleza) ainda não ocorreu nenhum homicídio. Os dados são corroborados pelas estatísticas divulgadas nessa segunda-feira, 26, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O último homicídio ocorrido em Maranguape conforme a SSPDS foi em 25 de dezembro de 2025. No ano passado, até o dia 20 de janeiro, Maranguape já computava seis mortes.

Já em Maracanaú, um assassinato havia ocorrido em 27 de dezembro e, um mês depois, nesta terça-feira, 27, um corpo foi encontrado no bairro Pajuçara. A SSPDS confirmou que a vítima, do sexo masculino e que ainda não foi identificada formalmente, apresentava lesões causadas por disparos de arma de fogo.



Em todo o ano passado, Maranguape registrou 106 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Como O POVO mostrou em 10 de janeiro passado, isso representa uma taxa de 97,58 CVLIs por 100 mil habitantes em Maranguape, o que só foi menor no Estado que os índices de Groaíras, Varjota, Cariré e Aratuba, todos municípios com menos de 20 mil habitantes. Em números absolutos, no ano passado, Maranguape só registrou menos CVLIs que Fortaleza (742), Caucaia (246), Maracanaú (200) e Sobral (112). Além disso, os homicídios registrados em Maranguape em 2025 cresceram 24,7% em relação a 2024, quando 85 assassinatos haviam sido computados. Nesse mesmo ano, Maranguape apareceu como o município mais violento do Brasil, entre aqueles com mais de 100 mil habitantes, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025.

Em 28 de dezembro passado, uma intensa queima de fogos anunciou que criminosos de regiões como a comunidade da Colônia, no bairro Barra do Ceará, aderiram ao CV — sendo que antes integravam o Terceiro Comando Puro (TCP), que, por sua vez, substituiu a Guardiões do Estado (GDE). O POVO apurou que os faccionados de Maracanaú e Maranguape que antes integravam o TCP também passaram para o CV. Essa mudança de facção ficou evidenciada, inclusive, após a prisão de homens apontados como tendo posições de comando no tráfico de drogas em Maranguape e em Maracanaú.

No caso de Vinicius da Silva Oliveira, o “MT dos 40” ou “Mortadela”, preso em 8 de janeiro, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) divulgou que ele chegou a ser o “número 1” do TCP em Maranguape, mas, em dezembro, ele migrou para o CV.



Outro que também teria feito essa mudança conforme a PC-CE foi Alan da Silva Oliveira, de 29 anos, preso em 17 de janeiro acusado de chefiar o CV nos bairros Jardim Bandeirantes e Pajuçara, em Maracanaú. “Alan da Silva Oliveira, vulgo Bananada, realizou essa transição nos últimos dias de 2025, como uma estratégia de sobrevivência criminal e para consolidar o domínio territorial do CV nos bairros Bandeirantes e Pajuçara, em Maracanaú/CE, áreas que historicamente eram controladas pela GDE/TCP”, consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) dele.

O POVO procurou a SSPDS para saber se a pasta iria manifestar-se sobre o nexo entre a expansão do CV e a queda no número de homicídios nos dois municípios. A pasta afirmou que seria a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) que iria pronunciar-se.