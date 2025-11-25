Maranguape soma 91 homicídios em 2025

Maranguape chega a 91 mortes e passa 2024, quando cidade foi a mais violenta do PaísDe 1º de janeiro a 20 de novembro deste ano, o Município superou os 87 assassinatos contabilizados em todo o ano passado. Em 2025, foram 86 homicídios contra homens e cinco contra mulheres na região
A cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), registrou 91 mortes até o dia 20 de novembro deste ano.
O número já supera o total de homicídios na Cidade em 2024, quando foram contabilizadas 87 mortes — número que colocou o Município como o mais violento do País, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
De janeiro a outubro de 2025, Maranguape acumulou 79 homicídios, conforme dados consolidados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Entre 1º e 20 de novembro, outros 12 assassinatos foram registrados, de acordo com registros diários do órgão (não consolidados), totalizando, neste ano, mais de 90 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).
Conforme os dados, outubro foi o mês mais violento, com 14 mortes. O período também registrou o maior número de assassinatos no Ceará em 2025. Foram contabilizados 284 CVLIs, que reúnem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.
Do total de assassinatos em Maranguape no período, os homens lideram o número das vítimas, sendo 86 dos óbitos. O número de mulheres mortas foi cinco. As vítimas tinham entre 15 e 61 anos. Quanto aos meios utilizados nos crimes, predomina o uso de arma de fogo, seguido de outros meios.
Conforme os dados, entre 1º de janeiro e 20 de novembro de 2025, Maranguape registrou uma média de quase um homicídio a cada três ou quatro dias. A ocorrência mais recente na região aconteceu na quinta-feira, 20, no bairro Guabiraba. Três homens foram mortos a tiros por suspeitos em uma motocicleta.
As vítimas tinham 22, 23 e 35 anos de idade e foram alvejados em frente a um estabelecimento comercial. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante horas após o crime. Eles são suspeitos de envolvimento no triplo homicídio. As capturas aconteceram em ação conjunta das Polícias Civil (PC-CE) e Militar (PMCE).
Confira o número de homicídios em Maranguape em 2025
- Janeiro (8)
- Fevereiro (11)
- Março (1)
- Abril (4)
- Maio (6)
- Junho (9)
- Julho (5)
- Agosto (10)
- Setembro (11)
- Outubro (14)
- Novembro, até dia 20 (12)
Maranguape tem a maior taxa de mortes no País em 2024, aponta pesquisa
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados em julho deste ano destacam Maranguape como a cidade que registrou a maior taxa de homicídios no País no ano passado. Com 87 mortes, a região teve taxa de 79,9 homicídios por 100 mil habitantes.
Conforme a pesquisa, o cenário reflete na expansão e disputa territorial e, principalmente do tráfico de drogas, entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e antiga Guardiões do Estado (GDE) que, em setembro passado, se aliou com o grupo criminoso carioca Terceiro Comando Puro (TCP).
Entre os resultados dessa disputa entre os grupos criminosos estão o aumento de homicídios e expulsões de moradores. O POVO mostrou que 78 bairros de oito municípios da RMF registraram expulsões de moradores por facções criminosas entre 1º de janeiro de 2024 e 30 de setembro de 2025.
Os dados de um relatório técnico da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Drco), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), ao qual O POVO teve acesso, mostra que Fortaleza lidera o número de casos registrados, com 143 eventos com expulsões de moradores.
Em seguida, Maranguape aparece como o município com mais registros de expulsões de moradores. Foram contabilizados 19 casos entre o ano passado e setembro deste ano. Além disso, é também em Maranguape que se localiza o bairro, fora de Fortaleza, com o maior número de ocorrências de deslocamentos forçados.
O POVO procurou a pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) solicitando o balanço de casos de CVLIs registrados entre 1º e 23 de novembro deste ano, assim como a divisão de casos em Fortaleza e no Interior do Estado. A matéria será atualizada quando o órgão responder.
