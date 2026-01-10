Saiba quais municípios tiveram as maiores taxas de homicídios em 2025 no Ceará

Dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mostraram que 3.021 assassinatos foram registrados no Estado no ano passado

Município mais populoso do Estado, Fortaleza teve o maior registro de homicídios em números absolutos, com 742 casos. Mas, quando levado em conta a taxa proporcional por população, foi Groaíras , no Sertão de Sobral, o município cearense mais violento do ano passado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou nesta sexta-feira, 9, dados detalhados sobre as 3.021 ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) no Ceará em 2025 .

Foram 19 assassinatos computados pela SSPDS em Groaíras em 2025. Levando em conta que o município tem 11.369 habitantes, conforme estimativa de 2025 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a taxa de assassinatos na cidade é de 167,12 CVLIs por 100 mil.

Em seguida, outros dois municípios do Sertão de Sobral aparecem como os mais violentos do Estado: Varjota (27 homicídios e taxa de 144,32 mortes por 100 mil habitantes) e Cariré (24 homicídios e taxa de 132,78 mortes por 100 mil).



Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi o mais violento: foram 106 homicídios. Maranguape, que havia sido apontada em 2024 como o município mais violento do Brasil, viu aumentar em 24,70% o número de CVLIs em 2025 — no ano retrasado, haviam sido 86 casos.