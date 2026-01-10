Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba quais municípios tiveram as maiores taxas de homicídios em 2025 no Ceará

Dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mostraram que 3.021 assassinatos foram registrados no Estado no ano passado
Autor Lucas Barbosa
Autor
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou nesta sexta-feira, 9, dados detalhados sobre as 3.021 ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) no Ceará em 2025.

Município mais populoso do Estado, Fortaleza teve o maior registro de homicídios em números absolutos, com 742 casos. Mas, quando levado em conta a taxa proporcional por população, foi Groaíras, no Sertão de Sobral, o município cearense mais violento do ano passado.

Foram 19 assassinatos computados pela SSPDS em Groaíras em 2025. Levando em conta que o município tem 11.369 habitantes, conforme estimativa de 2025 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a taxa de assassinatos na cidade é de 167,12 CVLIs por 100 mil.

Em seguida, outros dois municípios do Sertão de Sobral aparecem como os mais violentos do Estado: Varjota (27 homicídios e taxa de 144,32 mortes por 100 mil habitantes) e Cariré (24 homicídios e taxa de 132,78 mortes por 100 mil).

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi o mais violento: foram 106 homicídios. Maranguape, que havia sido apontada em 2024 como o município mais violento do Brasil, viu aumentar em 24,70% o número de CVLIs em 2025 — no ano retrasado, haviam sido 86 casos.

Confira na íntegra a lista de municípios cearense por taxa de homicídios em 2025:

 

 

