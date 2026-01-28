Tribunal do Crime do CV: 3 são presos por torturar e gravar crimes

Imagem de apoio ilustrativo. Prisões aconteceram pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Trairi / Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Três homens apontados por integrar um "Tribunal do Crime" da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no município de Trairi, a 111,87 quilômetros de Fortaleza, foram presos suspeitos de torturar e gravar ações criminosas na região. Eles foram capturados no domingo, 25, no distrito de Canaã. O POVO apurou que eles foram identificados como Francisco Vitor Oliveira, conhecido como “VT”, José Rodrigues de Oliveira, conhecido como "Zé da Foca", apontado como liderança do CV na região, e Diones Ferreira Carvalho. Eles possuem idades de 28, 26 e 19 anos.

Em vídeo que circulou nas redes sociais, os suspeitos estão em uma região de mata com um homem que estaria sob a suspeita de cometer roubos na região. Nas imagens, um deles atinge os dedos do homem com um golpe de faca.