Tribunal do Crime do CV: 3 são presos por torturar e gravar crimes

Tribunal do Crime do CV: três homens são presos por torturar e gravar crimes em TrairiCom os homens, foram apreendidos duas armas de fogo, munições, 130 gramas de crack, 88 gramas de cocaína e 100 gramas de maconha. Suspeitos teriam divulgado vídeos de torturas para intimidar moradores e rivais
Três homens apontados por integrar um "Tribunal do Crime" da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no município de Trairi, a 111,87 quilômetros de Fortaleza, foram presos suspeitos de torturar e gravar ações criminosas na região. Eles foram capturados no domingo, 25, no distrito de Canaã.
O POVO apurou que eles foram identificados como Francisco Vitor Oliveira, conhecido como “VT”, José Rodrigues de Oliveira, conhecido como "Zé da Foca", apontado como liderança do CV na região, e Diones Ferreira Carvalho. Eles possuem idades de 28, 26 e 19 anos.
Em vídeo que circulou nas redes sociais, os suspeitos estão em uma região de mata com um homem que estaria sob a suspeita de cometer roubos na região. Nas imagens, um deles atinge os dedos do homem com um golpe de faca.
Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. As imagens seriam para intimidar moradores e integrantes de facções rivais. Os três homens foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em posse de armas de fogo.
Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, onde foram autuados por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e integrar organização criminosa.
Na segunda-feira, 26, as prisões em flagrante dos três homens foram convertidas para preventivas pelo Poder Judiciário. “Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na ordem pública e ante o risco concreto de reiteração delitiva”, consta decisão do juiz.
