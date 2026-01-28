Dois membros de facção são presos e um é morto em confronto policial em Umari

Dois membros de facção são presos e um é morto em confronto policial em UmariOcorrência foi registrada nessa terça-feira, 27, após denúncias de que os suspeitos estariam envolvidos em crimes na cidade e regiões vizinhas. Capturas aconteceu pela PMCE
Dois homens apontados como integrantes de uma facção criminosa foram presos e um foi morto durante confronto policial nessa terça-feira, 27. O caso aconteceu no bairro Alto Pontes, no município de Umari, a 360,43 quilômetros de Fortaleza.
Os alvos estariam escondidos em uma residência após suspeitas de envolvimento em disparos de arma de fogo no município de Ipaumirim, região vizinha à cidade, além de crimes em outras cidades do Ceará e da Paraíba. No local, foram apreendidos arma de fogo, drogas e outros materiais.
A prisão aconteceu por meio da equipe do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ao chegarem no local da denúncia, os agentes avistaram suspeitos, de 21 e 25 anos, na rua e deram ordem de parada, que foi desobedecida.
Em seguida, eles fugiram pulando muro de residências na região. Em um imóvel, um terceiro homem, de 23 anos, foi localizado. Na abordagem, o homem deu início a disparos de arma de fogo e uma troca de tiros com os policiais foi registrada.
Leia mais
No confronto, o alvo foi atingido pelos agentes. Ele chegou a ser socorrido pelos policiais a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros dois suspeitos conseguiram ser capturados na residência e foram presos em flagrante.
Com eles, foram apreendidos um revólver calibre .38 com seis munições deflagradas, 8,5 gramas de cocaína, uma motocicleta Honda Fan 125 de cor preta, quatro aparelhos celulares, cerca de R$ 200 em espécie, além de peças de vestuário.
Um deles, de 23 anos, possuía antecedentes criminais por lesão corporal dolosa e ameaça no contexto da violência doméstica. O de 21 anos por tentativa de homicídio doloso. E o homem de 25 anos por lesão corporal dolosa, incêndio qualificado e ameaça no contexto de violência doméstica.
Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Ipaumirim, onde foram autuadores por organização criminosa, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.