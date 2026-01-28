Dois membros de facção são presos e um é morto em confronto policial em Umari

Prisões aconteceram pelo Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), da PMCE / Crédito: Divulgação/PMCE

Dois homens apontados como integrantes de uma facção criminosa foram presos e um foi morto durante confronto policial nessa terça-feira, 27. O caso aconteceu no bairro Alto Pontes, no município de Umari, a 360,43 quilômetros de Fortaleza. Os alvos estariam escondidos em uma residência após suspeitas de envolvimento em disparos de arma de fogo no município de Ipaumirim, região vizinha à cidade, além de crimes em outras cidades do Ceará e da Paraíba. No local, foram apreendidos arma de fogo, drogas e outros materiais.

A prisão aconteceu por meio da equipe do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ao chegarem no local da denúncia, os agentes avistaram suspeitos, de 21 e 25 anos, na rua e deram ordem de parada, que foi desobedecida.