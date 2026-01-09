Criminoso entre os mais procurados do Ceará é preso no Pará

Vinícius da Silva Oliveira, conhecido como "MT" ou "Mortadela", 32 anos, integra a facção TCP / Crédito: Divulgação/SSPDS

Um dos criminosos mais procurados do Ceará, apontado inicialmente como líder da facção criminosa carioca Terceiro Comando Puro (TCP) no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no estado do Pará, nessa quinta-feira, 8. A captura aconteceu na localidade de Palestina. O suspeito foi identificado como Vinicius da Silva Oliveira, conhecido como “MT dos 40” ou “Mortadela”, de 32 anos. Em dezembro do ano passado, a liderança criminosa passou a integrar a Lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e teria migrado para a facção Comando Vermelho (CV).

Ele foi localizado no interior de um imóvel que contava com piscina, jet ski, deck com churrasqueira e jogo de iluminação, além de um pula-pula na área de lazer. No local, foram apreendidas armas de fogo, incluindo três pistolas e uma espingarda, munições, uma quantia em dinheiro e seis aparelhos celulares. Além disso, no momento da captura, o suspeito chegou a apresentar um documento falso. Leia Mais | GDE teria se aliado à facção TCP após avanço do CV em Fortaleza A prisão de MT contou com o apoio da Polícia Civil do Pará, após um trabalho investigativo realizado pelo núcleo de inteligência do Departamento de Polícia da RMF. Contra o criminoso, havia três mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e por integrar organização criminosa. O POVO apurou que o suspeito chegou a integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE), que se aliou ao Terceiro Comando Puro (TCP) em setembro do ano passado. No grupo, ele chegou a ser número 1 da facção carioca no município de Maranguape.

No entanto, de acordo com o delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Alisson Gomes, em dezembro do ano passado, o criminoso teria migrado para o CV e estaria articulando a migração de demais membros do TCP para o Comando Vermelho. A migração do MT aconteceu a partir de um acordo com o grupo criminoso que passou a assumir áreas dominadas pelo TCP no Grande Mondubim, em Fortaleza, e nos municipios de Maracanaú e Maranguape, na Região Metropolitana. "Participou diretamente, inclusive ele mesmo migrou e fez com que seus compassas também migrassem de facção criminosa, entendendo que assim seria mais estratégico para ele", disse o delegado Alisson. A prisão da liderança aconteceu, principalmente, após um monitoramento de membros da família de Vinicius.

O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) delegado Matheus Araújo, informou que foram acendidos alertas após a ida da filha do suspeito ao estado Pará. "A filha dele, recentemente, deixou o estado do Ceará para o estado do Pará. Era uma informação que a nossa inteligência tinha e que nós comprovamos ontem quando adentramos lá na residência dele e encontramos ele, a mulher e a filha", disse. Nós procuramos monitorar os familiares e as pessoas mais próximas para que a gente possa através desse monitoramento, entender também o que vai acontecer ali na região e se aquilo puder de alguma maneira nos ajudar na investigação. O monitoramento foi feito por meio de um veículo, localizado dentro da residência onde MT foi preso. O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, classificou o líder criminoso como “perigoso” e apontou que prisão relevante diante do grau de pericolosidade e à grande capacidade de articulação da liderança. "É uma prisão importante, é um criminoso que tem uma capacidade de articulação muito grande", afirmou.