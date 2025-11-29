Polícia faz operação contrafacções em Maranguape neste sábado

Com o intuito de mitigar Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), operação foi desenvolvida pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS / Crédito: Divulgação/Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) deflagrou, na manhã deste sábado, 29, uma operação integrada em Maranguape. Com o intuito de desarticular grupos criminosos e prender suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio, a ação foi desenvolvida pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) do órgão.

As equipes partiram da sede do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, para o Município, localizado a cerca de 27 km da Capital. A fim de mitigar os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) na região, a operação visa reforçar saturações preventivas, fiscalização e abordagem de pessoas suspeitas, de acordo com dados extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). A força-tarefa contou com a participação de profissionais da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Perícia Forense (Pefoce), da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), além de profissionais do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran). Operação ocorre após Maranguape chegar a 91 mortes e ultrapassar números de 2024 As ações de combate aos crimes em Maranguape resultaram, de janeiro a outubro deste ano, em 382 capturas decorrentes de flagrantes ou de cumprimento de mandados de prisão.