Operação policial em Maranguape prende 14 suspeitos e apreende armas e munições

Uma ação integrada das forças de segurança do Ceará em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), resultou em 14 prisões ao longo da última semana, além da apreensão de armas e munições. A operação, iniciada no domingo, 10, está prevista para seguir até este domingo, 17, com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria da Administração Penitenciária e de órgãos de inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Segundo a pasta, das 14 prisões registradas até a noite de sábado, 16, seis ocorreram em flagrante durante abordagens policiais. Outras seis pessoas estavam com mandados de prisão em aberto. Também foram cumpridas duas ordens judiciais contra suspeitos já recolhidos no sistema penitenciário. Além das prisões, quatro armas de fogo foram retiradas de circulação.

Foto: Divulgação/ SSPDS Policiais durante a Operação Dissuasão em Maranguape, que resultou na prisão de 14 suspeitos e apreensão de armas e munições Sábado concentrou principais ações

Sábado, 16, foi considerado o dia central da chamada Operação Dissuasão Maranguape, quando as forças de segurança se reuniram para alinhar estratégias e intensificar diligências na cidade.

Ainda no sábado, outro homem, de 23 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. Em ações paralelas, equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) localizaram 50 munições de calibre .40 em um condomínio residencial. O Comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar, apreendeu também um revólver calibre 38, sete munições, uma balança de precisão, carregadores de rádio comunicador, celulares e dinheiro em espécie.

Prisões durante a semana

Nos dias anteriores, a operação já havia resultado em outras prisões. Um homem de 30 anos, com histórico de roubos e associação criminosa, foi detido em cumprimento a mandado de prisão temporária por roubo qualificado.

Outro suspeito, de 49 anos, foi capturado por descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele já tinha antecedentes por ameaça, violência doméstica e crime contra a administração pública.

Também foram cumpridos mandados judiciais contra investigados por homicídios na região. Entre eles, um homem de 25 anos com ordem de prisão preventiva em aberto; outro, de 36, preso em razão de condenação definitiva por homicídio qualificado; e um terceiro, de 26 anos, que respondia por crimes ambientais e tráfico de drogas, contra o qual havia mandado de prisão preventiva. Além desses, duas ordens judiciais foram executadas contra pessoas que já estavam presas.

Estrutura integrada

As ações fazem parte de um esforço articulado da SSPDS para ampliar a presença policial em áreas estratégicas da RMF.