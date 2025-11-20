Adolescente é apreendido suspeito de participar do triplo homicídio de Maranguape

Adolescente é apreendido suspeito de participar do triplo homicídio de MaranguapeAlém do adolescente, uma mulher de 33 anos de idade foi presa suspeita de envolvimento na ação criminosa
Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta quinta-feira, 20, suspeito de participação em um triplo homicídio registrado em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Além do jovem, uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante pela ação conjunta das Polícias Civil (PCCE) e Militar (PMCE).
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o adolescente capturado já possuía uma extensa ficha de atos infracionais.
Contra ele, foi cumprida uma internação referente a um homicídio anterior. O jovem possuía registro de atos análogos a integrar organização criminosa, tráfico de drogas e furto.
A mulher, cuja identidade não foi divulgada, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Maranguape e autuada em flagrante por homicídio. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime. Ambos estão à disposição da Justiça.
Três homens mortos
As vítimas, três homens de 22, 23 e 35 anos, foram atingidas por disparos de arma de fogo no bairro Guabiraba e morreram ainda no local. Segundo a Polícia, a vítima de 23 anos tinha antecedentes criminais por crime contra a administração pública e crime de trânsito.
A operação contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS). As diligências continuam na região com o objetivo de localizar outros possíveis envolvidos no ataque.