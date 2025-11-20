Adolescente é apreendido suspeito de participar do triplo homicídio de Maranguape

Além do adolescente, uma mulher de 33 anos de idade foi presa suspeita de envolvimento na ação criminosa

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o adolescente capturado já possuía uma extensa ficha de atos infracionais.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta quinta-feira, 20, suspeito de participação em um triplo homicídio registrado em Maranguape , na Região Metropolitana de Fortaleza. Além do jovem, uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante pela ação conjunta das Polícias Civil (PCCE) e Militar (PMCE).

Contra ele, foi cumprida uma internação referente a um homicídio anterior. O jovem possuía registro de atos análogos a integrar organização criminosa, tráfico de drogas e furto.

A mulher, cuja identidade não foi divulgada, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Maranguape e autuada em flagrante por homicídio. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime. Ambos estão à disposição da Justiça.

Três homens mortos

As vítimas, três homens de 22, 23 e 35 anos, foram atingidas por disparos de arma de fogo no bairro Guabiraba e morreram ainda no local. Segundo a Polícia, a vítima de 23 anos tinha antecedentes criminais por crime contra a administração pública e crime de trânsito.

A operação contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS). As diligências continuam na região com o objetivo de localizar outros possíveis envolvidos no ataque.