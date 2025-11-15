Moradores de bairro em Maranguape estão há 8 dias sem água

Morador de Maranguape acumula água por causa do desabastecimento / Crédito: Arquivo Pessoal

O servidor público Rozalbo Vieira de Oliveira, 54, morador no bairro Novo Maranguape 1, em Maranguape, pagará R$ 234 na conta de água em novembro. Ele espera que, até o vencimento, no dia 18, a água já tenha voltado às torneiras da casa dele e de vizinhos da rua. Já são oito dias sem acesso ao serviço. "Parou no sábado (dia 8). Na sexta já estava faltando em alguns lugares. Quando ligamos, a Cagece informou que era uma obra de vazamento e que até quinta (dia 13), resolveriam. Liguei e confirmaram que a obra havia terminado", conta Rozalbo.

Leia mais | Governo do Ceará anuncia novos sistemas de abastecimento em 46 municípios Ele é um dos cearenses que mora em em regiões geograficamente elevadas e, portanto, sempre que há alguma suspensão no abastecimento de água, demora mais tempo para que o acesso volte à sua residência. "Nunca demorou tanto. Geralmente eles dizem mesmo que, depois que os serviços acabam, são mais 48 horas para voltar nessas áreas mais alta. E afeta essa área todinha, vejo muito gente retirando água de cacimbões, pegando dos vizinhos", conta Rozalbo. Cacimba com água na casa de morador de Maranguape Crédito: Arquivo Pessoal

O servidor público diz ainda que não há avisos prévios sobre as interrupções, que afetam as atividades cotidianas da família. "Roupa, nem pensar em lavar", destaca. Rozalbo conta que tenta armazenar água e que sabe dos riscos da ação para proliferação do mosquito Aedes aegypti. "A gente sabe, mas nem todo mundo tem o mesmo cuidado. Embora, assim, nem demore muita água no pote mesmo, porque a gente usa direto. Precisa", detalhou. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou, em nota, que as localidades Novo Maranguape 1 e Novo Maranguape 2, Preguiça, Aldeoma, Centro e Coité, no município de Maranguape, estão sem abastecimento devido à baixa vazão de água fornecida pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Ainda segundo a Cagece, durante a semana foi realizada manutenção na adutora que faz a captação de água do Manancial Acarape. A previsão é que o abastecimento seja normalizado até a próxima segunda-feira, 17.