Líder e tesoureiro da GDE, facção se aliou à TCP, são presos na Grande Fortaleza

Suspeitos de integrar facção criminosa foram presos pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um líder e um tesoureiro da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) tiveram mandados de prisão cumpridos durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), intitulada "Obstaculum", nesta quarta-feira, 17, com foco em crimes em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Além deles, mais 26 suspeitos foram presos por cumprimento de mandados, sendo que 11 estavam recolhidos no sistema prisional e os demais em liberdade. As capturas aconteceram em Fortaleza, Maracanaú, Itaitinga e Maranguape.

A investigação revelou que o tesoureiro, 46, recluso no sistema prisional, era responsável por receber contribuições dos membros da facção em uma espécie de "caixinha". O POVO mostrou que, na GDE, cada integrante é obrigado a contribuir mensalmente com uma determinada quantia, cujo valor inicial é R$ 50. Leia Mais | Saiba quem é o principal chefe da GDE atualmente, conforme delator “Hoje a GDE conta com mais de 2.000 contribuintes da "caixinha", afirmou o Núcleo de Inteligência Policial (Nuip), em um relatório investigativo da Polícia Civil, o qual O POVO teve acesso. Os “frentes” dos bairros são obrigados a pagar um valor maior, que, de acordo com o Nuip, varia entre R$ 250 (áreas pequenas) a R$ 500 (áreas grandes).

Conforme as investigações, os suspeitos presos na operação também estariam já em atuação pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), que passou a atuar junto com a GDE após a facção estadual anunciar a migração para o novo grupo criminoso. Inicialmente, a operação tinha como foco as capturas de membros GDE.

O suspeito apontado como tesoureiro, conhecido como "Doutor", da organização estaria recebendo a contribuição monetária de membros direto de uma conta bancária vinculada a ele. A investigação revelou que, mesmo preso desde outubro do ano passado, ainda estaria atuando na função. De acordo com o delegado Rodrigo Delamary, titular da Delegacia de Maranguape, após provas testemunhais, celulares e dados de inteligência e financeiro foi possível identificar o suspeito. A liderança do grupo, de 36 anos, teria tentado fugir durante a abordagem policial, mas foi capturado em posse de um revólver e drogas. A prisão aconteceu na residência dele em Itaitinga. Leia Mais | CV 'muito em breve assumirá o controle' na guerra entre facções, diz relatório

O delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutierrez, afirma que operação visou tirar de circulação criminosos envolvidos com uma facção criminosa local. "Criminosos que já possuem diversas anotações criminais em suas fichas, relacionadas a crimes graves, como tráfico de drogas, homicídios, integrar a organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubos", disse.

Os suspeitos foram levados para uma unidade policial da PC-CE, onde foram lavrados os autos de prisão em flagrante e os presos colocados à disposição da Justiça. Além da acusação de pertencer a grupo criminoso, o líder da facção também irá responder por posse ilegal de arma de fogo. Ao todo, 30 equipes do Departamento de Polícia Metropolitana participaram da ação, que visa interromper as atividades do grupo na RMF.