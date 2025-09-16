Saiba como se estrutura a facção cearense Guardiões do Estado

Núcleo de Inteligência (Nuip) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) traçou o organograma da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE) / Crédito: Reprodução

O Núcleo de Inteligência (Nuip) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) destrinchou a estrutura organizacional da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE). O relatório técnico nº 57/2025/DPC/NUIP, ao qual O POVO teve acesso, descreveu, “com base em levantamento de fontes abertas e material de inteligência, o quadro de funcionamento” da GDE, “com ênfase em sua estrutura financeira, disciplinar e hierárquica”.

O relatório embasou investigação do 2º Distrito Policial (2º DP) que levou ao oferecimento, em 5 de setembro passado, de denúncia contra 24 suspeitos de integrar a facção. Como O POVO mostrou, a investigação teve início com o depoimento de um ex-integrante da GDE, que foi assassinado após colaborar com a Polícia Civil.

Leia Mais | Após queima de fogos em comunidades de Fortaleza, 19 criminosos são presos Conforme o relatório do Nuip, a GDE “apresenta uma organização financeira complexa e sistematizada”. “A organização criminosa possui 11 quadros principais, cada um com capacidade de até 12 membros, totalizando até 132 operadores diretos apenas na estrutura formal de gestão”, consta em outro trecho da peça.



Além de detalhar as funções de cada um dos setores da facção, o Nuip também descreveu quais seriam os ocupantes de algumas dessas células. Na “Cúpula” (ou “Alta Direção”), aparecem os nomes de Yago Steferson Alves dos Santos, “Branquinho Jhonatan”, “Padeiro Edgley” e “Rei da Colômbia”.

Como O POVO já havia mostrado nessa segunda-feira, 15, Yago Steferson teria se tornado a maior liderança da GDE. O Nuip ressaltou que Yago Gordão, como é conhecido, é o único dos líderes máximos da facção ainda em liberdade, assinalando que é ele quem “distribui drogas e lucros”.

O relatório ainda indica que os chefes da GDE recebem uma remuneração mensal fixa da organização criminosa, que varia entre “R$ 10.000 + R$ 5.000 (bônus)”, quando em liberdade; e R$ 15 mil quando as lideranças estão presas.



Na GDE, cada integrante é obrigado a contribuir mensalmente com uma determinada quantia, cujo valor inicial é R$ 50. “Hoje a GDE conta com mais de 2.000 contribuintes da ‘caixinha’”, afirmou o Nuip. Os “frentes” dos bairros são obrigados a pagar um valor maior, que, de acordo com o Nuip, varia entre R$ 250 (áreas pequenas) a R$ 500 (áreas grandes).

Outras quantias são exigidas pela GDE referentes a punições aplicadas aos integrantes. A depender da gravidade da “infração”, as multas variam entre R$ 300 e R$ 1.500. ”Em casos graves, incluem-se exigências como entrega de veículos roubados e transporte para ações violentas (‘guerras’) e solicitação por arma de fogo para quitar dívida. Em casos extremos é decretada a punição severa , a morte”, afirma o relatório técnico nº 57/2025/DPC/NUIP.

