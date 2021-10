Hospital de Maranguape é assaltado na madrugada desta quarta-feira, 27

02:23 | Out. 27, 2021

Segundo informações de trabalhadores do local, bandidos cometeram "arrastão", levando pertences de pacientes e funcionários; não há registro de feridos até o momento

Um assalto aconteceu no começo da madrugada desta quarta-feira, 27, no Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga Herbster, em Maranguape. Por volta da meia-noite, criminosos invadiram o local.

Segundo um trabalhador do hospital, os bandidos chegaram armados e levaram pertences de pacientes e funcionários. Não houve troca de tiros e não há registro de feridos.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) chegou a se deslocar com viaturas até o hospital, e realizou buscas na área para localizar os responsáveis pela ação. No momento da apuração, os policiais já haviam deixado o local.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi procurada para passar mais informações sobre o episódio. Quando o órgão retornar, a resposta será incluída neste texto.

