Adolescente de 15 anos é morta com tiro na cabeça em Maranguape

O corpo da jovem foi encontrado em via pública, no distrito de Mororó

Uma adolescente de 15 anos foi morta com um tiro na cabeça na manhã dessa segunda-feira, 4, no distrito de Mororó, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A jovem, identificada somente como Camilly Vitória, foi levada para o local em um automóvel e assassinada com um tiro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos sobre o homicídio.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Maranguape. A Polícia Civil já realiza diligências com o objetivo de identificar a autoria do crime.



