Polícia encontra local de desmanche de veículos após rastrear motocicleta furtada

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira, 25, ao ser flagrado em uma residência com veículos roubados. O caso ocorreu no município de Caucaia, a 17 km de Fortaleza. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o local foi descoberto após policiais rastrearem uma motocicleta furtada na noite anterior. Na casa, foram encontradas cerca de 14 placas de veículos e materiais usados em adulterações em veículos.

Os agentes de segurança tomaram conhecimento do fato após a denúncia de um cidadão. O homem avisou à equipe que realizava o patrulhamento no distrito de Parada, da cidade de São Gonçalo do Amarante, que sua motocicleta havia sido furtada no bairro Presidente Kennedy, Fortaleza.

A vítima informou aos policiais que o veículo possuía aparelho rastreador. O sinal indicava que sua moto estava na localidade Matões, na cidade de Caucaia. Contudo, o rastreador não apontava o local exato do veículo. Dessa forma, a composição e a vítima se dirigiram até o local e passaram a observar as ruas onde poderia estar o veículo. No entanto, Matões é uma zona rural com bastante vegetação, o que dificultou a localização da motocicleta.

Durante as buscas, um morador anonimamente relatou que havia uma casa nas proximidades onde ocorria movimento suspeito. Segundo ele, principalmente no período noturno, com pessoas constantemente entrando e saindo da residência pilotando motocicletas.

Na casa apontada, os policiais militares localizaram o suspeito. Ele foi identificado como Gabriel de Oliveira Candeia, de 24 anos, que já possuía passagem por furto. Motocicletas com queixa de roubo, dentre elas a da vítima que acionou a viatura, um quadriciclo, caixas de ferramentas, placas de motocicletas, papéis adesivos com numerações de chassis foram encontradas na residência. Gabriel e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Caucaia. O suspeito foi autuado por receptação.

