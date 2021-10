Mulher e dois homens são assassinados em casa no bairro Messejana

As vítimas do crime ocorrido hoje, 23, em Messejana, foram identificadas como Ana Caroline Almeida Alves, de 27 anos, Valdenir de Sousa Pereira e Wesley Silva da Costa, de 27 e 34 anos.

Três pessoas foram mortas a tiros na madrugada deste sábado, 23, em uma residência situada na rua Coronel Matos Melo, no bairro Messejana, em Fortaleza.

As vítimas foram identificadas como Ana Caroline Almeida Alves, de 27 anos, Valdenir de Sousa Pereira e Wesley Silva da Costa, de 27 e 34 anos.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram encontradas nove trouxinhas de cocaína, papelotes de maconha e uma balança de precisão no local.

A mulher é suspeita de envolvimento com uma organização criminosa da região e tinha antecedentes por tráficos de drogas.

Equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e fizeram os primeiros levantamentos. A Polícia Civil e Polícia Militar realizam diligências para identificar e capturar os suspeitos. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações de forma anônima. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da instituição, ou pelo Whatsapp (85) 3101-0181, onde podem enviar mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As ocorrências também podem ser encaminhadas para (85) 3257-4807. O sigilo e anonimato são garantidos.

