Três homicídios são registrados em Caucaia neste domingo

19:43 | Out. 24, 2021

Na Lagoa do Banana, um homem de 60 anos foi morto a pauladas. Outros dois homens ainda não identificados foram mortos a tiros. Um na localidade de Bom Princípio e o outro no distrito de Vila Nova

Três homicídios foram registrados em localidades distintas pertencentes ao município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, neste domingo, 24. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi acionada para apurar os crimes.

O primeiro caso ocorreu na altura do quilômetro 279 da estrada CE-020. Um homem ainda não identificado foi morto por disparos de arma de fogo na localidade de Bom Princípio. O segundo, foi de um homem de 60 anos morto a pauladas na Lagoa do Banana. O terceiro caso aconteceu no distrito de Vila Nova. A vítima, que ainda não foi identificada, é um homem que foi morto a tiros.

Os primeiros levantamentos nos locais foram realizado por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia está à frente das investigações dos casos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos da policia. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp por onde é possível enviar mensagem de texto, imagens e áudio.

Tags