Menino de 1 ano e meio é atingido por tiro e morre enquanto cortava cabelo

Um menino de 1 ano e meio morreu na tarde dessa segunda-feira, 25, no bairro Jacutinga, em Mesquita, na Baixada Fluminense (RJ). Mário Neto Ferreira Lourenço estava em um barbeiro, cortando o cabelo com o seu pai, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo. A criança foi socorrida e levada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), mas não resistiu aos ferimentos.

O pai de Mário lamentou a morte do menino em suas redes sociais: “Hoje foi meu filho, perdeu a vida cortando o cabelo no salão. Vítima da violência do Estado do Rio de Janeiro. Até quando vamos perder entes queridos? Um ano e seis meses meu príncipe. Senhor, misericórdia. Muita dor na minha alma”, afirmou Lucas Lourenço.

No mesmo tiroteio, dois homens foram mortos e outra criança, um menino de 3 anos, foi atingido e ferido por um tiro de raspão no tornozelo. Já Ruan Batista de Souza, de 24 anos, morreu no local. Renan Felipe Batista Nunes foi levado em estado gravíssimo para o HGNI e não resistiu. O menino de 3 anos teve ferimento leve e recebeu alta.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) investiga o crime. Até o momento a motivação e autoria do tiroteio são desconhecidas. “Os agentes coletaram imagens de câmeras de segurança para análise. Diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos e identificar a autoria do crime”, afirmou, em nota, a PCRJ.

