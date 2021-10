Suspeito de ter atirado em policial penal é preso; outro homem já havia sido detido

O segundo suspeito de participar do homicídio do policial penal Manoel Janay Lopes de Oliveira, 32, foi preso na noite dessa segunda-feira, 25. Ronildo da Silva Costa, 22, foi encontrado em uma residência no bairro São Miguel, em Caucaia, após um trabalho de investigação desenvolvido por equipes da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e da Polícia Civil. O homem preso é suspeito de ter disparado contra o policial penal, enquanto o outro, João Vitor Matos Rodrigues, 19, guiava uma moto. A prisão do primeiro suspeito ocorreu na noite do último dia 18.

O policial penal Manoel Janay Lopes de Oliveira foi assassinado nas primeiras horas da manhã do último dia 14, na BR-222, no município de Umirim, enquanto se dirigia ao trabalho, no Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne (Cepis), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Após o crime, a arma e os pertences pessoais do policial foram roubados. A Polícia investiga se há relação entre o trabalho do agente e o homicídio.



