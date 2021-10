Polícia recupera moto roubada no distrito de Bonfim em Sobral

Uma motocicleta, que estava registrada como veículo roubado no sistema da Polícia, foi recuperada na madrugada deste domingo, 24, após uma perseguição no distrito de Bonfim, em Sobral, na Região Norte do Estado. Segundo a Polícia, o veículo foi abordado durante buscas na localidade que visavam recuperar carros e motos roubadas por conta dos altos índices do crime na região. A motocicleta modelo Honda CB250F estava registrada como veículo roubado no sistema da polícia e foi conduzida para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi aberto inquérito policial. O condutor fugiu.

Segundo a Polícia Civil, duas equipes de agentes viram uma pessoa parada em uma moto entre a estrada Vila dos Anjos e o distrito do Bonfim, enquanto realizavam diligências. No momento em que foi dado voz de parada, o homem atirou contra os policiais e fugiu em direção ao distrito do Bonfim. Uma das equipes iniciou a perseguição. O homem abandonou a motocicleta e fugiu a pé para área de matagal. As equipes realizaram diversas buscas pela área, mas ninguém foi encontrado.

A Polícia mantém as investigações para identificar o homem que fugiu.



