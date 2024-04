Operação prende investigados por extorquir comerciantes e expulsar moradores

Além de valores, os indivíduos exigiam mercadorias, segundo as forças policiais. Diversos comerciantes, acuados com a situação, registraram boletins de ocorrência e a investigação teve início.

Racha em facção em Maracanaú

Enquanto a Polícia atuava para identificar os responsáveis, na comunidade o cenário era de divergência. Os casos de extorsões causaram um racha entre o grupo predonominante, Comando Vermelho. Os faccionados que extorquiam os moradores foram expulsos da organização criminosa e obrigados a sair de Maracanaú. Desta forma, os homens passaram a integrar a facção rival, Guardiões do Estado (GDE), como aponta a autoridade policial.

O delegado Alan Pereira citou que houve registro de comerciante que chegou a ser obrigado a deixar a comunidade. As expulsões dos moradores, conforme as vítimas, desagradavam os grupos criminosos. Pelo menos dois homicídios são citados no inquérito, ambos ocorreram após o período de Carnaval.

As mortes em Maracanaú teriam ocorrido depois que os responsáveis pelas extorsões foram expulsos do território. Serima uma forma vingança e uma tentativa de "tomar" o território do tráfico de drogas para a facção GDE.

As prisões ocorreram no bairro Canidezinho e também no sistema penitenciário. Um dos suspeitos era egresso do sistema penal em razão de um processo por porte ilegal de arma de fogo. Já no processo atual, todos foram presos por integrar organização criminosa. Os aparelhos celulares foram apreendidos e devem subsidiar as investigações.

De acordo com o coronel Kilderlan de Sousa, a operação desta quarta-feira, 20, ocorreu de forma conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Em relação a prática de extorsões a comerciantes, o oficial destacou o trabalho do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac/PMCE), que tem a política de atuar de forma próxima à população de territórios.