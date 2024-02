Maracanaú: corpo de rapaz de 25 anos é encontrado carbonizado

Cadáver foi encontrado carbonizado em meio à vegetação no bairro Novo Oriente

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Criminosos envolveram o corpo de um rapaz de 25 anos em um colchão e atearam fogo. O caso foi registrado no bairro Novo Oriente, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O cadáver foi encontrado carbonizado na manhã dessa quarta-feira, 31.

Conforme apuração do O POVO, a vítima foi identificada como Francisco Thiago da Silva Maciel. O rapaz foi achado por moradores da região, que acionaram a Polícia. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local do crime realizando os primeiros levantamentos.

O corpo ainda estava sem uma parte do braço. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não identificou a vítima formalmente e informou que o caso é investigado pelo DHPP.