Chefe de facção teria participação em pelo menos 10 homicídios em Maracanaú

Porém, ele morava em Fortaleza para supostamente fugir dos inimigos. As informações foram repassadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 7.

Uma das peculiaridades apontadas pelo delegado Alan Pereira, da Delegacia de Maracanaú, é que o homem controlava remotamente o tráfico de drogas do Parque Tijuca, em Maracanaú, e bairros próximos.

O suspeito de chefiar uma facção criminosa detido nessa quarta-feira, 6, em Fortaleza, é investigado por envolvimento em pelo menos dez homicídios em Maracanaú , além de outros em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza. O cumprimento de mandado de prisão contra Allan Erbe Moreira de Sousa Silva, 28 anos, conhecido como "Klismann" ou "Perverso", ocorreu nessa quarta-feira, 6, no bairro Parque São José, na Capital.

A PC-CE aponta que o carro apreendido com ele era utilizado em vários homicídios em Caucaia. Conforme a investigação, em algumas situações o homem ordenava os homicídios e em outras ia até o local e executava a vítima.

A motivação desses crimes seria manter o controle territorial do tráfico de drogas, pois ele também seria responsável por tomar decisões sobre armazenamento e distribuição de drogas na região.

Allan havia sido preso anteriormente, mas estava respondendo ao processo em liberdade. Ele tem antecedentes pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e homicídio.

Após sair da cadeia, ele teria assumido o controle da área do Parque Tijuca e, a partir dessa função na organização criminosa, teria começado a disputar o controle do tráfico com grupos rivais.

Homem tentou fugir da Polícia pelo telhado

Conforme o delegado da PC-CE Alan Pereira, no momento do cumprimento do mandado de prisão, Allan Erbe Moreira de Sousa Silva tentou fugir utilizando o telhado das residências, mas depois se entregou. Aos agentes de segurança, ele disse que achou que eram "inimigos que tentavam matá-lo".

Durante a ação, uma pistola calibre 9 milímetros foi apreendida. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, desobediência, por invasão de domicídio e corrupção ativa.