Cinco suspeitos de sequestrar e tentar matar casal em Maracanaú são capturados

Cinco pessoas foram capturadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeitas de sequestrar e tentar matar um casal nessa sexta-feira, 15, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A captura resultou na prisão em flagrante de dois homens e na apreensão de três adolescentes no bairro Jereissati I.

As ofensivas aconteceram após uma denúncia do sequestro do casal por um suposto grupo criminoso na região. Os policiais realizaram diligências no local e avistaram sete pessoas em atividade suspeita. No local, eles identificaram que se tratava dos suspeitos e das duas vítimas.

Os suspeitos adultos possuem 20 e 18 anos. Este último possuía registro de ato infracional análogo ao crime de receptação quando ainda era adolescente. Os outros três apreendidos na ocorrência têm 13, 16 e 17 anos. Com os suspeitos os policiais apreenderam cinco aparelhos celulares, sendo dois destes pertencentes às vítimas.