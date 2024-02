Sequestro de empresário é frustrado após ação da PMCE em Maracanaú

Um empresário de 51 anos apontado pela inteligência da Polícia Militar do Ceará como alvo de um sequestro que aconteceria município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foi salvo após os agentes de segurança interceptarem a ação criminosa durante a madrugada desta quarta-feira, 8.

Durante a ação, os policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Comando Tático Motorizado (Cotam) identificaram dois automóveis com placas encobertas com outra numeração. Do veículo desembarcaram homens armados e usando distintivos da Polícia Civil nas proximidades. Ao se depararar com as equipes houve uma troca de tiros.

Ao todo eram sete homens, sendo que três foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Maracanaú (DMC) e outros quatro foram baleados, destes, dois morreram. Foram apreendidas duas pistolas calibre 9 milimetros, um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola.