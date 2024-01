Maracanaú: por exclusividade no tráfico, grupos criam "guerra" e mortes crescem

No dia seguinte, a prisão dele acabou sendo considerada ilegal durante audiência de custódia. De acordo com a decisão judicial, entendeu-se que houve invasão de domicílio e que não havia indícios de autoria, mandado de prisão ou de busca e apreensão.

Reydene Márcio Santana da Silva, o 'R10', foi o terceiro chefe do tráfico da área do Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza, a ser preso. A prisão ocorreu na quinta-feira, 14, em São Gonçalo do Amarante, de onde controlava o tráfico de forma remota. Os outros presos também estavam fora de Maracanaú, onde exerciam poder.

O desejo pelo poder de exclusividade no fornecimento de drogas teria motivado disputa com aumento de homicídios em Maracanaú. De acordo com o titular da Delegacia Metropolitana do Município, Alan Pereira, dois criminosos são os protagonistas dessa briga por pontos de venda de drogas, o que faz com que "funcionários" de ambos se matem. Sem especificar um números, o delegado Alan garante que esse conflito causou alta de homicídios na região.

Conforme as investigações, o homem seria integrante do Comando Vermelho (CV) e suspeito de começar uma guerra de pontos de venda de drogas na região após a soltura de um rival. O delegado Alan Pereira explica que as investigações envolvendo R10 e outros criminosos começou após o aumento no número de homicídios.

Reydene seria fornecedor de drogas para pontos de venda em Maracanaú e, com saída de um rival do sistema penitenciário, os dois teriam começado a disputar os territórios. "Cada um queria ser o fornecedor do ponto de venda e inciou-se uma intensa disputa. Um rival matava o funcionário do outro", ressalta o delegado.

A expectativa do delegado é de que, com as prisões dos três líderes, deverá haver uma baixa nos homicídios. "Quando os chefes do tráfico são retirados de circulação, as facções ficam sem coordenação e até se estruturarem novamente ou elegerem outros líderes, os homicídios devem ter redução", comenta.

A autoridade policial afirma que o objetivo desses grupos é de controlar e monopolizar o tráfico de drogas de uma forma geral. "Se eles percebem que não estão comprando droga dele, eles matam. Querem ser fornecedores exclusivos", explica.

Reydene tem antecedentes por homicídio, homicídio tentado, roubo de veículo, receptação, crimes contra o patrimônio e uso de entorpecentes. Além de ser apontado como chefe da facção que domina a área do Maracanaú, sua atuação também abrange Maranguape.

No primeiro quadrimestre do ano Maracanaú apresentou um aumento de 62,85 % no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Foi o município que puxou o aumento dos números da Região Metropolitana.