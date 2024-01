Três homens são presos com quase 400 kg de cabos furtados em Maracanaú

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

As prisões foram efetuadas após policiais militares receberem informações de que indivíduos estariam roubando fiação subterrânea no bairro do Novo Oriente. No local indicado, três homens de 19, 26 e 28 anos, que não tiveram a identidade revelada, foram capturados.

O grupo foi levado ao 20º Distrito Policial, onde foram autuados por furto.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) as ações foram resultado de trabalho integrado entre profissionais da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), além de equipes da Prefeitura de Maracanaú.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

20º Distrito Policial: (85) 33101 2942