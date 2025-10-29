Pitbull ataca cachorro de cantor de forró em Limoeiro

Nas redes sociais, o cantor Joáb, um dos vocalistas da banda de forró Styllus, contou sobre o ataque sofrido por dois cachorros da raça pitbull enquanto passeava com seu labrador, nesse sábado, 24, em Limoeiro do Norte / Crédito: Reprodução/ redes sociais

O cantor Joab Maia, 55, um dos vocalistas da banda de forró Styllus, relatou ter sido atacado por dois cães, entre eles um pitbull, na manhã de sábado, 25, enquanto caminhava com seu cachorro da raça labrador, em Limoeiro do Norte, a 198 km de Fortaleza. Animais abandonados em bairros de Fortaleza preocupam moradores; VEJA

"Meu cachorro caiu no chão sem ânimo com as patas travadas e começou a urinar de pânico e pavor", relembrou o cantor ao O POVO. Joab afirmou que os animais vivem soltos, sem focinheira ou coleira, em uma casa sem muro, e disse ter sido ameaçado pelo tutor após o episódio. Conforme o vocalista, moradores do bairro relatam que ataques semelhantes são frequentes, com mortes de gatos e ferimentos em outros cães, sem que o responsável tenha sido punido.

“Eu nunca tive tanto medo. Estou apavorado. Só sabe o pânico quem passa por isso”, desabafou o artista em publicação nas redes sociais. O labrador se recupera após atendimento veterinário. O cantor realizava a caminhada como parte da preparação física para a rotina de shows da banda Styllus, formada em 1989. O grupo, que também tem Iara Maia nos vocais, reúne 118 mil seguidores no Instagram.