Homem é preso após esfaquear cachorro na zona rural de São Benedito

Cachorro teve ferimentos no torax e na costela após ser esfaqueado / Crédito: Divulgação/PMCE

Um homem foi preso após esfaquear um cachorro no Sítio Chapadinha, na zona rural do município de São Benedito, a 318,34 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na tarde da sexta-feira, 24. O suspeito foi autuado por crime de maus-tratos. O acusado foi capturado após populares relataram que o animal havia sido ferido por uma faca na região. Diante disso, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 2ª Companhia do 27º Batalhão (2ª Cia/ 27º BPM), identificou o endereço do caso e localizou o suspeito.