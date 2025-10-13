Homem é flagrado agredindo cachorro com "pauladas" em Jaguaretama

Homem é flagrado agredindo cachorro com "pauladas" em JaguaretamaCão foi agredido brutalmente com um pedaço de madeira. Caso está sob investigação por maus-tratos pela Delegacia de Polícia Civil de Jaguaretama
Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que homem espanca um cachorro usando pedaço de madeira no município de Jaguaretama, a 242,11 km de distância de Fortaleza.
Caso aconteceu np sábado, 11, por volta das 20 horas. Após a violência física, o animal ficou desacordado e o homem foi embora andando.
Nas imagens é possível ver quando o homem desfere golpes brutais repetidas vezes contra o animal. Não há informações sobre o estado de saúde do cão nem sobre a prisão ou identificação do agressor.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias da ocorrência de maus-tratos. Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada.
A PCCE orienta que haja registro da denúncia para auxiliar as diligências por meio de um Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer delegacia ou via Disque-Denúncia 181.
Caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Jaguaretama.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Jaguaretama: (88) 3576.1930
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br