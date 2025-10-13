Homem é flagrado agredindo cachorro com "pauladas" em Jaguaretama

Homem espancou, com pau de madeira, cachorro no município de Jaguaretama, nesse sábado, 11 / Crédito: Reprodução/ câmera de segurança

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que homem espanca um cachorro usando pedaço de madeira no município de Jaguaretama, a 242,11 km de distância de Fortaleza. Caso aconteceu np sábado, 11, por volta das 20 horas. Após a violência física, o animal ficou desacordado e o homem foi embora andando.