Animais abandonados em bairros de Fortaleza preocupam moradores

MULHER relata que foi atacada por cinco cães no entorno do Dragão do Mar / Crédito: FERNANDA BARROS

Não é incomum avistar cães e gatos perambulando pelas vias da Capital. Os animais são abandonados por antigos tutores ou criados por pessoas em situação de rua. Outros já nasceram sem lar. O POVO foi a vários bairros de Fortaleza para analisar a situação. LEIA TAMBÉM | Mulher é atacada por oito cachorros na Praia de Iracema; moradores relatam casos no Edson Queiroz

Alunos do Porto Iracema das Artes, no bairro Praia de Iracema, e pessoas que transitam no entorno do local, já sofreram ataques de cachorros de rua. Os animais também atacam os gatos que ficam no local. Os cães são de pessoas em situação de rua. Alguns ficam presos às grades, enquanto outros ficam transitando pela via e entre os carros. Uma vítima que não quis se identificar relata que estava se deslocando entre o Dragão do Mar e o Hub Porto do Dragão, quando foi atacada: "Cinco cães vieram correndo furiosos e me atacaram, fiquei paralisada gritando e pedindo socorro, até que um rapaz veio me socorrer. Passei muitos dias com uma sensação de medo que me impediu de dirigir, de trabalhar dentro de uma normalidade de funcionamento mental". No bairro Barra do Ceará, a concentração de animais abandonados parece pior. Entre cadeiras e mesas das barracas de praia, cães e gatos transitam livremente, correndo risco de atropelamento nas vias e de maus-tratos pelas mãos humanas.

O garçom Aurélio Viana, conta que nos dois anos que trabalha em uma das barracas, sempre houve o abandono de cachorros no local. “A gente bota água e comida. Quando eles veem que a gente tá fechando, começam a latir. Eles acompanham a gente, ficam pela porta [de casa]”. Além do cuidado com a alimentação dos cães, Aurélio conta que a proprietária do local também compra injeções para evitar que as fêmeas engravidem. “De vez em quando aparecem aqueles agentes com aquelas coleiras antipulgas. Eles deixam algumas reservas e a gente coloca”.

O garçom comenta que há um bom tempo não tem uma ação da prefeitura: “Eu acho que faz um bom tempo que não tem mais esse apoio aos cachorros (...) Se não for a proprietária comprando injeção para dar [para a cachorra], fica um monte de cachorro aqui no cio”. A proprietária da barraca de praia e comerciante, Maria Silvana de Souza, conta que os animais são abandonados e acolhidos por ela e sua equipe: “Já foram muitos, mas [alguns] sofreram acidentes e até morreram”. Ela garante que os animais não atacam ninguém. “O pessoal fica aí insultando eles, aí quando eles se sentem ameaçados vão querer se defender. Eles [os cachorros] eram pra ter mais apoio”, lamenta.

A comerciante Elma Cândido, proprietária de outra barraca de praia, comenta que as pessoas vêm passear com os cachorros e aproveitam para abandonar os animais: “ Dão um balão Gíria que significa enganar ou trapacear

nos bichinhos e vão embora”. Elma faz um apelo: “Eu queria muito pedir ajuda para castrar as fêmeas, são muitos gatos e cachorros. [Pedir] ajuda com alimentação também, porque ele não vive só de praça. [Eles] precisam comer, beber água e de cuidado”. Censo de animais em situação de abandono é previsto em Fortaleza

Ao O POVO, Apollo Vicz, secretário de Proteção Animal, explica que o plano de ação atual é a castração e vacinação dos animais em situação de rua.