Dia do veterinário: campo de atuação está além da medicina animal

Profissionais também estão presentes no cuidado com alimentos em linhas de produção e supermercados, além de funções em perícia criminal e laboratórios

“O veterinário não trabalha só com saúde animal . A gente trabalha com saúde humana também. Até a bandeja de bife que o cliente pega lá exposta no supermercado passa por um veterinário para garantir a prevenção de doenças”, explica o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (DRMV-CE), Daniel Viana .

Atualmente, 3.752 profissionais de veterinária estão em atividade no Ceará, com maioria (53%) formada por mulheres. Os dados são públicos e podem ser acessados através do site do CRMV-CE.

A plataforma reúne dados de todos os médicos e empresas do ramo registradas no conselho, como inscrição e especialidade do profissional, informações necessárias para a contratação de um veterinário, seja para uso pessoal, no trato de pets, ou para uso corporativo, em empresas.