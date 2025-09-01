Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Glêdson admite que UPA animal de Juazeiro do Norte ainda não está em funcionamento por falha da gestão

Embora a estrutura física esteja pronta há meses, o processo de licitação foi barrado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) após falhas no edital. Enquanto o impasse não é resolvido, a unidade permanece fechada.
O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), reconheceu que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Animal do município ainda não entrou em funcionamento devido a uma falha da própria gestão.

A declaração foi dada em entrevista ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, na quinta-feira passada, 28.

De acordo com o prefeito, a estrutura física da unidade está concluída há meses. O espaço foi erguido com recursos destinados pelo deputado federal Célio Studart (PSD), sendo que cerca de R$ 500 mil foram aplicados na obra e o restante investido em castrações de animais.

O entrave, segundo Glêdson, se deu no processo de licitação. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) teria questionado o edital, que foi elaborado semelhante ao modelo utilizado pelo município do Crato, que já possui uma UPA veterinária em funcionamento. O órgão considerou que a licitação não poderia seguir porque reproduzia falhas que já haviam sido contestadas anteriormente.

O prefeito admitiu que o impasse ocorreu por erro interno. “E aí, por uma falha nossa, falha do nosso governo, um servidor nosso que estava à frente da pasta copiou e colou e lançou a mesma licitação, o que aparentava ser até um desafio ao que tinha sido dito pelo TCE. Houve esse mal-estar, e hoje nossas comissões técnicas estão apresentando ao TCE todas as alterações solicitadas”, explicou.

Enquanto o processo não é destravado, a UPA Animal continua sem funcionamento, mesmo com a obra física finalizada. Glêdson reforçou que a gestão espera autorização do TCE para corrigir os problemas e avançar com a entrega da unidade.

 

Cariri

