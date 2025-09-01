Glêdson admite que UPA animal de Juazeiro do Norte ainda não está em funcionamento por falha da gestão

Embora a estrutura física esteja pronta há meses, o processo de licitação foi barrado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) após falhas no edital. Enquanto o impasse não é resolvido, a unidade permanece fechada.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), reconheceu que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Animal do município ainda não entrou em funcionamento devido a uma falha da própria gestão.

De acordo com o prefeito, a estrutura física da unidade está concluída há meses. O espaço foi erguido com recursos destinados pelo deputado federal Célio Studart (PSD), sendo que cerca de R$ 500 mil foram aplicados na obra e o restante investido em castrações de animais.

O entrave, segundo Glêdson, se deu no processo de licitação. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) teria questionado o edital, que foi elaborado semelhante ao modelo utilizado pelo município do Crato, que já possui uma UPA veterinária em funcionamento. O órgão considerou que a licitação não poderia seguir porque reproduzia falhas que já haviam sido contestadas anteriormente.

O prefeito admitiu que o impasse ocorreu por erro interno. “E aí, por uma falha nossa, falha do nosso governo, um servidor nosso que estava à frente da pasta copiou e colou e lançou a mesma licitação, o que aparentava ser até um desafio ao que tinha sido dito pelo TCE. Houve esse mal-estar, e hoje nossas comissões técnicas estão apresentando ao TCE todas as alterações solicitadas”, explicou.