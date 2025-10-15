Os melhores filmes de cachorro para aquecer o coração

Sessão canina: confira 9 filmes de cachorro para aquecer o coraçãoFilmes que destacam cachorros como companheiros ou como personagens principais são os queridinhos do público que busca emoção diante das telinhas
No Brasil, existe um grande apelo sentimental a filmes que envolvem cachorros. Obras como “Marley & Eu” são marcadas no imaginário popular por emocionarem grande público acerca da relação dramática entre pessoas e seus melhores amigos: os cães.
O sucesso canino no cinema é tão grande que os bichinhos de quatro patas estão cada vez mais presentes nos filmes e séries exibidos no Brasil. Entre dramas, comédias e até terror, os cachorros conquistam os espectadores por sua fofura e companheirismo aos tutores.
Relacionado | 'Caramelo': filme da Netflix acerta no símbolo, mas peca na condução
Filmes com elenco canino para se emocionar:
Uma Prova de Coragem (2024)
O filme acompanha um experiente corredor de aventura que, durante uma difícil competição de 10 dias, encontra um cachorro doente em situação de rua. Ao decidir ajudá-lo, o atleta embarca em uma jornada intensa, em que o vínculo entre o homem e o animal redefine o significado de coragem, lealdade e amizade.
Inspirado em uma história real, a obra mostra como o encontro inesperado entre os dois muda completamente o sentido da corrida.
- Onde assistir: Apple TV, Prime Video, Youtube e Google Play Filmes
Leia também | Anitta reencontra seu cachorro após resgate dos Bombeiros no Natal
Sempre ao Seu Lado (2009)
Também baseado em uma história real, “Sempre ao Seu Lado” narra a emocionante história de um professor que encontra um filhote perdido e decide acolhê-lo, mesmo contra a vontade da esposa.
Entre os dois, nasce uma grande amizade marcada pela companhia diária de encontros na estação de trem. Quando um acontecimento inesperado muda o destino do professor, o cão permanece fiel, demonstrando um amor incondicional que ultrapassa o tempo.
- Onde assistir: Paramout+, Prime Video, Telecine e Globoplay
Amigos para Sempre (1995)
Após um acidente de barco em um mar turbulento, um homem, seu filho de 14 anos e um labrador recém-adotado pela família são carregados pelo mar até uma área remota.
Os esforços para resgatar o filho são em vão e o menino e o cachorro lutam para sobreviver em terras selvagens, criando um laço de amizade profundo e verdadeiro.
- Onde assistir: California Filmes/Divulgação
Soltando os Cachorros (2006)
Um advogado viciado em trabalho assume um caso envolvendo um animal de laboratório. Após entrar em contato com um animal infectado por um soro ultrassecreto, ele se transforma em um cachorro.
A vida como cão dá ao advogado uma nova perspectiva sobre a importância da família, mas, antes que ele consiga corrigir as coisas com sua mulher e filhos, precisa farejar os vilões responsáveis pelo soro envenenado.
- Onde assistir: Youtube e Google Play Films
Marley & Eu (2008)
Baseado no livro de John Grogan, o filme conta a história de um recém-casal, que se muda para a Flórida e compra sua primeira casa. A esposa sonha em ter um filho, mas mal consegue cuidar das plantas do lar. Como solução, eles compram um cachorro, mas logo a bagunça do pet começa a atormentar a dupla.
- Onde assistir: Prime Video, Telecine e Netflix
Relacionado | Cachorro que defendeu Ana Hickmann de agressão foi resgatado pela apresentadora
Quatro Vidas de um Cachorro (2017)
Neste filme, um cachorro morre e reencarna diversas vezes. Em todas as suas reencarnações, ele encontra novas pessoas e vive muitas aventuras, mas sempre cultiva a esperança de reencontrar Ethan, seu primeiro tutor e grande amor de sua vida.
- Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Google Play Films
Juntos para Sempre (2019)
O cãozinho Bailey, após vidas e aprendizados com Ethan e Hannah, assume uma nova missão de vida: proteger a neta dos seus tutores, a pequena CJ. Assim, ele deixa sua rotina e passa a lhe fazer companhiada infância até a vida adulta, livrando-a da solidão. Além de um amigo, o cachorro também se torna o cupido da menina.
- Onde assistir: Prime Video, Apple TV, Youtube, Google Play Films
Um Hotel Bom pra Cachorro (2009)
Os irmãos Andi e Bruce se mudam para um orfanato que proíbe animais de estimação. Por isso, decidem encontrar um lar para seus cachorros e acabam construindo um paraíso para os pets em um hotel abandonado. Lá, muitos animais da rua passam a se abrigar, até que os latidos passam a incomodar os vizinhos.
- Onde assistir: Prime Video, Apple TV, Youtube e Google Play Films
Leia também | Cachorro de Anatomia de uma Queda ganha prêmio especial do Oscar
Ruim pra Cachorro (2023)
Nesta comédia, acompanhamos a história do cachorrinho Reggie, que vive nas ruas após ter sido abandonado por seu tutor. Em sua nova realidade, ele encontra uma gangue de vira-latas e começa uma improvável amizade, que o ajuda a fazer seu antigo dono pagar pelo que lhe fez.
- Onde assistir: Prime Video, Apple TV, Netflix e Google Play Films