Os melhores filmes de cachorro para aquecer o coração

No Brasil, existe um grande apelo sentimental a filmes que envolvem cachorros. Obras como “Marley & Eu” são marcadas no imaginário popular por emocionarem grande público acerca da relação dramática entre pessoas e seus melhores amigos: os cães. O sucesso canino no cinema é tão grande que os bichinhos de quatro patas estão cada vez mais presentes nos filmes e séries exibidos no Brasil. Entre dramas, comédias e até terror, os cachorros conquistam os espectadores por sua fofura e companheirismo aos tutores.

Filmes com elenco canino para se emocionar: Uma Prova de Coragem (2024) O filme acompanha um experiente corredor de aventura que, durante uma difícil competição de 10 dias, encontra um cachorro doente em situação de rua. Ao decidir ajudá-lo, o atleta embarca em uma jornada intensa, em que o vínculo entre o homem e o animal redefine o significado de coragem, lealdade e amizade. Inspirado em uma história real, a obra mostra como o encontro inesperado entre os dois muda completamente o sentido da corrida.

Leia também | Anitta reencontra seu cachorro após resgate dos Bombeiros no Natal Sempre ao Seu Lado (2009) Também baseado em uma história real, “Sempre ao Seu Lado” narra a emocionante história de um professor que encontra um filhote perdido e decide acolhê-lo, mesmo contra a vontade da esposa. Entre os dois, nasce uma grande amizade marcada pela companhia diária de encontros na estação de trem. Quando um acontecimento inesperado muda o destino do professor, o cão permanece fiel, demonstrando um amor incondicional que ultrapassa o tempo.



Onde assistir: Paramout+, Prime Video, Telecine e Globoplay Sempre ao Seu Lado (2009) Crédito: Sony Pictures/Divulgação Amigos para Sempre (1995) Após um acidente de barco em um mar turbulento, um homem, seu filho de 14 anos e um labrador recém-adotado pela família são carregados pelo mar até uma área remota. Os esforços para resgatar o filho são em vão e o menino e o cachorro lutam para sobreviver em terras selvagens, criando um laço de amizade profundo e verdadeiro.



Amigos para Sempre (1995) Crédito: California Filmes/Divulgação Soltando os Cachorros (2006) Um advogado viciado em trabalho assume um caso envolvendo um animal de laboratório. Após entrar em contato com um animal infectado por um soro ultrassecreto, ele se transforma em um cachorro. A vida como cão dá ao advogado uma nova perspectiva sobre a importância da família, mas, antes que ele consiga corrigir as coisas com sua mulher e filhos, precisa farejar os vilões responsáveis pelo soro envenenado.