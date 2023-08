Hospital Regional do Vale do Jaguaribe terá traumatologia e oncologia

Hospital recebeu R$ 136 milhões em investimentos na atual gestão passará a ofertar serviço de traumatologia a partir do dia 16 de agosto e a oncologia, no mês de setembro, segundo o governador Elmano de Freitas

O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ) passará a ter o serviço de traumatologia a partir do dia 16 de agosto, conforme informou o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), durante o Encontro com o Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide) na manhã desta terça-feira, 8 de agosto.

O equipamento público, inauguado em 2021, recebeu um investimento de R$ 136 milhões durante os primeiros sete meses da atual gestão, de acordo com o balanço apresentado pelo governador.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da traumatologia, o hospital localizado em Limoeiro do Norte e que integra a rede da assistência da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), também passará a ofertar o serviço de oncologia, que será implantado durante o mês de setembro. A data para o início do atendimento oncológico ainda não foi informada.

A Sesa afirmou que deve disponibilizar mais informações sobre o início do serviço de traumatologia na unidade de saúde até o próximo dia 14 de agosto.

Durante o encontro, Elmano também afirmou que a tabela de atendimentos públicos no setor privado também está sendo atualizada, uma vez que as informações do Sistema Único de Saúde não são atuais.

Com informações de Beatriz Cavalcante e Paloma Vargas