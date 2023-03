Expansão de empresa agropecuária deve gerar mais emprego no Vale do Jaguaribe

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou, nesta quinta-feira, 2, um protocolo de intenções para a expansão da Meri Pobo Agropecuária — com o propósito de gerar mais emprego e renda na Região do Vale do Jaguaribe. Momento ocorreu no Palácio da Abolição.

Anúncio foi divulgado em publicação nas redes sociais do gestor. Empresa atua em Jaguaruana e em Russas com produção de frutas orgânicas para o mercado doméstico e exportação.

"O potencial de produção de frutas tropicais do Ceará é conhecido mundialmente. E vamos sempre incentivar empresas que investem em nosso estado, principalmente em produtos saudáveis e com qualidade de exportação", destacou Elmano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com propósito de gerar mais emprego e renda na Região do Vale do Jaguaribe, assinei, nesta quinta-feira (2), um protocolo de intenções para a expansão da Meri Pobo Agropecuária, empresa que atua em Jaguaruana e Russas com produção de frutas orgânicas

+ pic.twitter.com/62z1qwbqmo — Elmano de Freitas (@elmanooficial) March 2, 2023

Sobre o assunto Prates: 'Preço alinhado ao PPI é o melhor para competidores, não para Petrobras'

Lula: Não existe explicação para a taxa de juros ser de 13,75%

Bolsa Família: MP que institui novos parâmetros do programa é publicada no DOU

Tags