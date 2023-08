Fortaleza reduz vagas de oncologia para pacientes do Interior; Prefeitura diz que recursos são insuficientes

Instituto do Câncer do Ceará é referência em tratamento oncológico Crédito: Samuel Setubal

Segundo ela, a verba disponível para a oncologia pelo Governo Federal até 2022 era de R$ 20 milhões ao ano. Os municípios pactuados para enviar pacientes a Fortaleza também aportavam R$ 22 milhões/ano. No entanto, a média de investimento anual para atender a demanda de Fortaleza nos últimos cinco anos é de mais de R$ 144 milhões. Por isso, a coordenadora explica que foi preciso realizar uma “readequação” de recursos no fim de 2022, diminuindo o número de consultas para iniciar o tratamento em Fortaleza e realocando para a continuação do cuidado com quem já estava na rede. A nova quantidade de vagas mensais, segundo Helena, foi baseada em um documento chamado Programação Pactuada Integrada (PPI), que definia, junto ao Estado, 430 vagas por mês para pacientes do Interior.

Em maio de 2023, um estudo foi feito com o intuito de demonstrar a necessidade de mais recursos federais para a rede oncológica do Ceará. Com isso, a União passará a destinar R$ 80 milhões ao ano à Fortaleza para complementar os gastos com o tratamento de média e alta complexidade, que inclui serviços como consultas, cirurgias, rádio e quimioterapia. Em audiência, Estado e Prefeitura se comprometem a discutir financiamento tripartite Mesmo com o aumento do recurso federal, Helena ainda defende que a pactuação e o financiamento da oncologia passe por uma reestruturação no Ceará, envolvendo mais recursos estaduais. A discussão foi levada a uma audiência no Ministério Público do Ceará (MPCE), em 26 de julho. Na ocasião, a Prefeitura de Fortaleza sugeriu uma parceria tripartite, envolvendo Estado, Município e Ministério da Saúde. Foi proposto que o orçamento da oncologia fosse compartilhado de forma que a União entrasse com 50% dos recursos, o Estado com 25% e a Prefeitura também com 25% dos valores.

Estado e Prefeitura se comprometeram a discutir a proposta com o Ministério da Saúde nos 30 dias subsequentes à audiência. Fortaleza também assegurou que, nos meses de julho, agosto e setembro, vai disponibilizar 600 vagas para os pacientes do Interior. Uma nova audiência com os entes deve ocorrer no dia 30 de agosto, às 8h30min, no auditório das Promotorias de Justiça Cíveis e Especializadas, em Fortaleza. Estado faz contrato emergencial de R$ 10 milhões para reduzir espera Na quarta-feira, 2, por meio de um Ato de Cooperação assinado entre a Sesa e o Instituto do Câncer do Ceará (ICC), os primeiros 36 pacientes do Interior que aguardavam na fila começaram as consultas oncológicas em Fortaleza. A cooperação, que prevê orçamento de R$ 10 milhões e tem validade de um ano, é “emergencial”, segundo a secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional, Joana Gurgel.