Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realiza concurso com 348 vagas, veja cargos

As inscrições podem ser realizadas até as 16 horas do dia 20 de janeiro de 2022, no site do Instituto Consulplan

O Governo do Estado do Ceará anunciou nessa quarta-feira, 29, a abertura de um concurso público para provimento de vagas do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), localizado em Limoeiro do Norte. Serão 348 vagas nas funções de níveis fundamental completo, médio completo, técnico e superior.

O edital do processo seletivo contempla as áreas de assistência à saúde e cargos administrativos, além de formação de cadastro de reserva. O HRVJ é uma unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) gerida pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

As inscrições podem ser realizadas até as 16 horas do dia 20 de janeiro de 2022, no site do Instituto Consulplan, que organiza o certame. A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 13 de fevereiro de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Brasil será independente na produção de vacina em 2022, diz ministro

Salário mínimo passa a ser de R$ 1.212 a partir de amanhã

Todos devem apoiar moeda, convertendo ouro em liras, diz Erdogan na Turquia



O processo seletivo será realizado em duas etapas:

1ª etapa: Prova objetiva de múltipla escolha para todas as funções (de caráter eliminatório e classificatório) que serão realizadas no município de Limoeiro do Norte/CE, na data provável de 13 de fevereiro de 2022 (domingo) e em dois turnos: pela manhã com início às 8 horas e à tarde às 14 horas. A prova terá duração de 3 (três) horas para todos os cargos.

2ª etapa: Prova de títulos, a avaliação, tem caráter apenas classificatório e se submeterão a esta etapa somente os candidatos aos cargos de Nível Superior Completo aprovados na Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha e que tenham atingido o perfil estipulado do edital.

Taxa de inscrição:

Cargos de nível superior: R$ 120,00

Cargo de nível médio e técnico: R$ 60,00

Cargos de nível fundamental completo: R$ 40,00

O edital ainda reserva vagas às pessoas com deficiência, mas não dispõe de cotas para negros. A carga horária dos novos concursados ficará entre 24 e 44 horas semanais, com salários que variam entre R$ 1.165,92 e R$ 2.193,17 para os cargos de nível fundamental, nível médio, técnico administrativo e assistencial; e entre R$ 3.508,60 e R$ 9.900,00, no caso dos cargos de nível superior administrativo e assistencial.

Veja os cargos:

Ensino Fundamental Completo

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

JARDINEIRO

Nível Médio e Técnico Administrativo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONFERENTE EXPEDIDOR DE ROUPAS

CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA

RECEPCIONISTA



Nível Médio e Técnico Assistencial

AUXILIAR DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

AUXILIAR DE FARMÁCIA

COPEIRO HOSPITALAR

MOTORISTA SOCORRISTA

TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - TRANSPORTE

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

TÉCNICO EM LABORATÓRIO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

TÉCNICO EM GESSO



Nível Superior Administrativo

ENGENHEIRO SEGURANÇA TRABALHO

Nível Superior Assistencial - Não médicos

ANALISTA CLÍNICO

ASSISTENTE SOCIAL

ENFERMEIRO

ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA

ENFERMEIRO INTENSIVISTA DIARISTA

ENFERMEIRO INTENSIVISTA PLANTONISTA

ENFERMEIRO CME CENTRO CIRÚRGICO PLANTONISTA

ENFERMEIRO HEMODINAMICISTA PLANTONISTA

ENFERMEIRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEIRO DO TRABALHO

NUTRICIONISTA

FARMACÊUTICO

FISIOTERAPEUTA

FONOAUDIÓLOGO

PSICÓLOGO HOSPITALAR

Nível Superior Assistencial - Médicos

MÉDICO CLÍNICA MÉDICA

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA

MÉDICO CARDIOLOGISTA

MÉDICO CARDIOLOGISTA COM ESPECIALIDADE EM ECOCARDIOGRAMA

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO

MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR

MÉDICO ENDOSCOPISTA RESPIRATÓRIO

MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA

MÉDICO HEMATOLOGISTA

MÉDICO HEMODIN MICA - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

MÉDICO INFECTOLOGISTA

MÉDICO NEUROLOGISTA

MÉDICO PEDIATRA DIARISTA

MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA

MÉDICO PSIQUIATRA

MÉDICO TERAPIA INTENSIVA DIARISTA

MÉDICO TERAPIA INTENSIVA PLANTONISTA

MÉDICO TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA - DIARISTA

MÉDICO TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA - PLANTONISTA

MÉDICO TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

MÉDICO TRAUMATO ORTOPEDISTA

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA



Tags