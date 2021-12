Hospital Regional Vale do Jaguaribe terá processo seletivo para 348 vagas; prova será em fevereiro

As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 20 de janeiro de 2022

O Hospital Regional Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, publicou edital para processo seletivo visando preenchimento de 348 vagas para cargos de assistência à saúde e cargos administrativos, além de formação de cadastro de reserva. Com prova prevista para fevereiro de 2022, o certame ofertará vagas em funções de níveis fundamental completo, médio completo, médio técnico e superior, com cargas horárias entre 24 e 44 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 20 de janeiro de 2022, no site do Instituto Consulplan, organizadora do certame. Os salários variam entre R$ 1.165,92 e R$ 2.193,17 para os cargos de nível fundamental e nível médio técnico administrativo e assistencial; e entre R$ 3.508,60 e R$ 9.900,00, no caso dos cargos de nível superior administrativo e assistencial.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00 para os cargos de nível superior; R$ 60,00 para os de nível médio e técnico; e R$ 40,00 para os cargos de nível fundamental completo. Haverá uma prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, e a prova de títulos (de caráter apenas classificatório, para as funções de nível superior).

