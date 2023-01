Assinado acordo de cooperação para Ceasa no Vale do Jaguaribe

Jornalista no OPOVO

Anúncio foi feito neste sábado, 21/1, pelo secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho, e pelo prefeito de Russas, Sávio Gurgel

Está assinado acordo de cooperação para implementação da Ceasa de Russas, no Vale do Jaguaribe. A modalidade envolve o Estado, a prefeitura do município e o Departamento Nacional de Obras contra Secas (Dnocs), que cede o terreno.

O acordo foi assinado pelo prefeito de Russas, Sávio Gurgel, pelo titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho. O anúncio foi feito neste sábado, 21/1.

"(Assinamos) O termos de cooperação com o Dnocs, cedendo a área que vai sediar a Ceasa. Tão importante equipamento para o Vale do Jaguaribe e Russas", afirma Salmito.

Já o prefeito de Russas destaca a importância do equipamento para o desenvolvimento do Vale do Jaguaribe. "Esse é um importante passo para a consolidação desse grande sonho, que vai potencializar o setor primário da agricultura, principalmente para os produtores de Russas e de toda região".

Atualmente, as Centrais de Abastecimento do Ceará S/A (Ceasa-CE) possui entrepostos em Maracanaú, Barbalha e Tianguá.

Segundo a Ceasa-CE em Maracanaú, nos dias de maiores feiras (segunda e quinta), cerca de 35 mil pessoas frequentam o local.

Em 2022, foram comercializados cerca de 527 mil toneladas de produtos, sendo 51% procedentes do Ceará, o que representa uma movimentação econômica da ordem de R$ 1,819 bilhão.

