Hospital Regional do Vale do Jaguaribe terá abertura gradual até abril de 2022

Inaugurado nesta quinta-feira, 25, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte, começou a receber os primeiros pacientes antes mesmo do descerramento oficial da placa pelo Governador Camilo Santana (PT), às 19h00min. Ainda durante a tarde, a unidade deu início aos atendimentos ambulatoriais, priorizando pessoas que estão há mais tempo na fila de espera por cirurgias eletivas. Embora já esteja em operação, a oferta dos serviços será realizada mediante sistema de escalonamento. Inicialmente, apenas 20% dos leitos previstos estarão disponíveis.



Em entrevista ao O POVO, o diretor-geral do HRVJ, Bergson Moura, explicou que o processo de abertura do equipamento deve se estender até abril do próximo ano, e será dividido em cinco etapas. “O primeiro passo foi a disponibilização de atendimento ambulatorial, que já estamos fazendo a partir de hoje. O segundo, no dia 2 de dezembro, será a abertura da clínica e da UTI. Depois, no dia 15 do mesmo mês, vamos iniciar a clínica cirúrgica. Já em janeiro, teremos a fase da hemodinâmica e finalizando, em abril, queremos estar com todas as especialidades disponíveis e no nível máximo de operação”, detalhou Moura.



De acordo com o diretor, a abertura gradual foi planejada para possibilitar o aprimoramento dos serviços e desenvolver atividades de integração das equipes multiprofissionais. “Esse período de escalonamento é importante para a gente formar pessoas, trabalhar as equipes, testar toda a parte estrutural, diminuir os problemas que porventura ainda existam, e aperfeiçoar o que ainda for possível. A nossa missão é oferecer um serviço de ponta para todos os cidadãos do Vale do Jaguaribe que precisem desse importante do hospital”, acrescentou.



Assim como os demais Hospitais Regionais da rede pública estadual no interior do Estado (Hospital Regional Norte, Hospital Regional do Cariri e Hospital Regional do Sertão Central) a nova unidade em Limoeiro do Norte também será administrada pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH). O contrato de gestão, com duração de um ano, tem valor global de R$ 44 milhões, perfazendo custo mensal de R$ 3,6 milhões. As informações estão disponíveis no Portal da Transparência do Governo do Estado.



Encurtamento de distâncias



A abertura de uma unidade hospitalar de alta complexidade no Vale do Jaguaribe representa um divisor de águas no acesso aos serviços de saúde pela população dos vinte municípios que compõem a região. Antes, os moradores que precisavam passar por cirurgias ou atendimentos nas diversas especialidades médicas, tinham que se deslocar para os hospitais da Capital, uma distância de mais de 200 km.



“Havia uma carência, um vazio assistencial muito grande aqui na região, que agora esse hospital vai preencher, e com muita qualidade. É um processo descentralização que, obviamente, resulta no encurtamento das distâncias e do tempo, e nós médicos sabemos o quanto esses dois fatores são cruciais para a maioria das especialidades serão atendidas aqui, principalmente cirurgia cardiovascular e traumatológica", frisou o diretor-geral do HGJV.



Cronologia da abertura



1ª fase: 25/11/2021 - Atendimento ambulatorial

2ª fase: 02/12/2021 - Clínica e UTI

3ª fase: 15/12/2021 - Clínica cirúrgica

4ª fase: janeiro de 2022 - Hemodinâmica

5ª fase: abril de 2022 - Ativação de todos os serviços previstos



Capacidade de atendimento



Segundo o Governo do Estado, quando o HRJV estiver em pleno funcionamento, em meados de abril, ao menos 304 leitos estarão ativos entre enfermarias e UTIs adulto e infantil. A unidade se tornará referência nos serviços de emergência e urgência e em pelo menos 31 especialidades médicas. Confira quais:



Anestesiologia;



Cardiologia - Clínica e Cirúrgica;



Cirurgião Bucomaxilo;



Cirurgia Geral;



Cirurgia Vascular;



Cirurgia Oncológica;



Cirurgia Cabeça e Pescoço;



Clínica Médica;



Dermatologia;



Endocrinologia;



Endoscopia Digestiva e Respiratória;



Gastroenterologia;



Gineco-Obstetrícia - Clínica e Cirúrgica;



Hemodinamicista;



Mastologia;



Medicina Intervencionista;



Nefrologia -TRS;



Neonatologia;



Neurologia;



Neurocirurgia;



Neuropediatria - fila de espera;



Oftalmologia;



Oncologia Clínica;



Otorrinolaringologia;



Pediatria -Clínica e Cirúrgica;



Psiquiatria;



Pneumologia;



Reumatologia;



Radiologia;



Traumato-Ortopedia;



Urologia.



