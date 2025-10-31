Juazeiro: suspeito é preso com celulares e canetas emagrecedoras no aeroporto

Juazeiro: suspeito é preso com celulares e canetas emagrecedoras no aeroportoPF prende homem vindo de Guarulhos por descaminho nesta sexta-feira, 31. Perícia pode indicar outras infrações penais. Produtos estão apreendidos
Suspeito foi preso em flagrante por descaminho após fiscalização de bagagem no aeroporto de Juazeiro do Norte, no Cariri, na madrugada desta sexta-feira, 31, pela Polícia Federal (PF).
Homem vinha de Guarulhos, em São Paulo, transportando sem autorização diversos itens, como celulares mais recentes da marca Apple e canetas emagrecedoras do tipo retatrutida.
Intervenção policial em Canindé deixa sete mortos e apreende armas; VEJA
Ele desembarcou com Synedica Retatrutide, por meio de ampolas e dispositivos de aplicação de medicamentos. Substância ainda está em fase de testes para tratar obesidade e diabetes tipo 2. Uso pode gerar emagrecimento.
No entanto, sua venda no mercado brasileiro é ilegal, sem comercialização vigente. Origem do material era estrangeira.
Leia mais
De acordo com a PF, o indivíduo não apresentou documentação que justificasse o transporte dos produtos ou o recolhimento dos tributos devidos.
Material foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal do Município.
Os objetos apreendidos serão submetidos à perícia, podendo indicar outras infrações penais após análise técnica.
Veja vídeo da apreensão