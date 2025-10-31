Juazeiro: suspeito é preso com celulares e canetas emagrecedoras no aeroporto

Homem é preso com diversos produtos sem autorização de origem estrangeira, como celulares e medicamentos para obesidade e diabetes, no aeroporto de Juazeiro do Norte nesta sexta-feira, 31 / Crédito: Reprodução/ Polícia Federal (PF)

Suspeito foi preso em flagrante por descaminho após fiscalização de bagagem no aeroporto de Juazeiro do Norte, no Cariri, na madrugada desta sexta-feira, 31, pela Polícia Federal (PF). Homem vinha de Guarulhos, em São Paulo, transportando sem autorização diversos itens, como celulares mais recentes da marca Apple e canetas emagrecedoras do tipo retatrutida.