Barbalha: Prefeito autoriza distribuição de Bíblias nas escolas municipais

Barbalha: Prefeito autoriza distribuição de Bíblias nas escolas municipaisA mesma iniciativa foi aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa do Ceará para a rede pública estadual.
O prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), sancionou o projeto de lei que autoriza o município a adquirir e distribuir Bíblias e livros religiosos nas escolas da rede pública municipal. A proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores. O anúncio foi feito na noite dessa terça-feira, 21, por meio das redes sociais do prefeito. Em vídeo publicado no Instagram, Guilherme afirmou que a medida busca fortalecer a fé e oferecer estrutura emocional aos estudantes.
“Isso é uma forma de que a gente faz de fortalecer a fé e de fazer com que as pessoas tenham uma estrutura emocional para que a gente possa dar base a vida espiritual das pessoas’’, declarou.
Na publicação, o prefeito também ressaltou o aspecto educativo e histórico da ação. “A iniciativa tem caráter educacional e cultural, valorizando os princípios éticos e morais que fazem parte da nossa história e contribuindo para a formação cidadã das nossas crianças e jovens”, afirmou.
Ainda não foram divulgados detalhes sobre o formato da distribuição ou os critérios de escolha dos livros religiosos. A mesma iniciativa foi aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa do Ceará para a rede pública estadual. O projeto foi apresentado pelo Governador Elmano de Freitas (PT).
Leia mais
-
Elmano defende bíblias, mas se coloca contra ensino religioso nas escolas públicas
-
"Que venham as bíblias", diz vice de André Fernandes sobre projeto apoiado por Elmano
-
Elmano diz que projeto sobre bíblias foi rejeitado em 2018 por deputado não poder criar despesa
-
Bíblias nas escolas: Elmano diz que livros de todas as religiões serão contemplados