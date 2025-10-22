Barbalha: Prefeito autoriza distribuição de Bíblias nas escolas municipais

O prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), sancionou o projeto de lei que autoriza o município a adquirir e distribuir Bíblias e livros religiosos nas escolas da rede pública municipal. A proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores. O anúncio foi feito na noite dessa terça-feira, 21, por meio das redes sociais do prefeito. Em vídeo publicado no Instagram, Guilherme afirmou que a medida busca fortalecer a fé e oferecer estrutura emocional aos estudantes.

“Isso é uma forma de que a gente faz de fortalecer a fé e de fazer com que as pessoas tenham uma estrutura emocional para que a gente possa dar base a vida espiritual das pessoas’’, declarou.