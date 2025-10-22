Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barbalha: Prefeito autoriza distribuição de Bíblias nas escolas municipais

A mesma iniciativa foi aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa do Ceará para a rede pública estadual.
O prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), sancionou o projeto de lei que autoriza o município a adquirir e distribuir Bíblias e livros religiosos nas escolas da rede pública municipal. A proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores. O anúncio foi feito na noite dessa terça-feira, 21, por meio das redes sociais do prefeito. Em vídeo publicado no Instagram, Guilherme afirmou que a medida busca fortalecer a fé e oferecer estrutura emocional aos estudantes.

“Isso é uma forma de que a gente faz de fortalecer a fé e de fazer com que as pessoas tenham uma estrutura emocional para que a gente possa dar base a vida espiritual das pessoas’’, declarou.

Na publicação, o prefeito também ressaltou o aspecto educativo e histórico da ação. “A iniciativa tem caráter educacional e cultural, valorizando os princípios éticos e morais que fazem parte da nossa história e contribuindo para a formação cidadã das nossas crianças e jovens”, afirmou.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o formato da distribuição ou os critérios de escolha dos livros religiosos. A mesma iniciativa foi aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa do Ceará para a rede pública estadual. O projeto foi apresentado pelo Governador Elmano de Freitas (PT).

