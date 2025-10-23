Cariri: advogada é presa por repassar informações de faccionados presos para membros em liberdade

Suspeita foi presa em operação que capturou ainda mais duas pessoas. Os alvos são suspeitos de integrar organização criminosa e de envolvimento em tráfico de drogas

Uma advogada foi presa nesta quinta-feira, 23, suspeita de repassar informações de integrantes de uma facção criminosa que já estão recolhidos no sistema prisional na região do Cariri para membros em liberdade. A captura aconteceu durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no município de Juazeiro do Norte.



A suspeita, de 28 anos, foi presa junto com mais outras duas pessoas, uma mulher, de 40 anos, e uma homem, de 29. Os alvos da operação também são suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e de integrar organização criminosa na região do Crajubar.