Cariri: advogada é presa por repassar informações de faccionados presos para membros em liberdade

Uma advogada foi presa nesta quinta-feira, 23, suspeita de repassar informações de integrantes de uma facção criminosa que já estão recolhidos no sistema prisional na região do Cariri para membros em liberdade. A captura aconteceu durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no município de Juazeiro do Norte.
A suspeita, de 28 anos, foi presa junto com mais outras duas pessoas, uma mulher, de 40 anos, e uma homem, de 29. Os alvos da operação também são suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e de integrar organização criminosa na região do Crajubar.
As ofensivas aconteceram nos municípios de Juazeiro do Norte e Caririaçu. Durante a operação, os policiais apreenderam dinheiro, notebooks, celulares e cadernos com anotações. A operação foi conduzida pela Delegacia de Caririaçu e com apoio da 2ª Seccional de Juazeiro do Norte.
O trio foi autuado por envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde os mandados foram cumpridos. Em seguida, os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.
