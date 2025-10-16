Menino morre atropelado por caminhão em Juazeiro do Norte

Menino de oito anos morre após ser atropelado por caminhão em Juazeiro do NorteCriança não resistiu aos ferimentos do atropelamento, que ocorreu na tarde de terça-feira, 14. Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte investiga caso
Um menino de oito anos morreu atropelado por um caminhão nas proximidades da rua Luiz Dantas de Macedo, no bairro Brejo Seco, em Juazeiro do Norte, no Cariri, na tarde de terça-feira, 14.
Vítima foi identificada como Victor Hyago de Sousa Melo. Ele foi encaminhado para uma unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos.
Conforme O POVO apurou, o menino estava andando de bicicleta no momento da colisão.
De acordo com nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que investiga as circunstâncias do sinistro.
Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte está à frente do caso.
A missa de corpo presente da criança será nesta quinta-feira, 16. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque Anjo da Guarda.
Serviço
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte: (88) 88 2113-0544/ (88) 3102-1105/ (88) 3102-1118
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
Colaborou Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri