Menino morre atropelado por caminhão em Juazeiro do Norte

Menino de oito anos morreu atropelado por caminhão, em Juazeiro do Norte, nessa terça-feira, 14 / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Um menino de oito anos morreu atropelado por um caminhão nas proximidades da rua Luiz Dantas de Macedo, no bairro Brejo Seco, em Juazeiro do Norte, no Cariri, na tarde de terça-feira, 14.



Vítima foi identificada como Victor Hyago de Sousa Melo. Ele foi encaminhado para uma unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos.