Zuleide Queiroz será a primeira mulher negra a ocupar cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará

Zuleide Queiroz Professora da Universidade Regional do Cariri (Urca) e diretora regional Nordeste 1 Andes-SN / Crédito: Nah Jereissati/Divulgação

A secretária de Direitos Humanos do Crato, Zuleide Queiroz (PSOL), fará história ao se tornar a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ela assumirá o mandato por 30 dias, a partir de 11 de novembro, durante a licença do deputado estadual Renato Roseno (PSOL). Zuleide, que obteve 20.112 votos nas eleições de 2022, sendo 5.130 apenas no Cariri, é a segunda suplente do PSOL. Nos primeiros 90 dias de licença de Roseno, a vaga foi ocupada pelo humorista e ativista Léo Suricate.