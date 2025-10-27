Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zuleide Queiroz será a primeira mulher negra a ocupar cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará

A secretária de Direitos Humanos do Crato, Zuleide Queiroz (PSOL), fará história ao se tornar, em 11 de novembro, a primeira mulher negra a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará.
A secretária de Direitos Humanos do Crato, Zuleide Queiroz (PSOL), fará história ao se tornar a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ela assumirá o mandato por 30 dias, a partir de 11 de novembro, durante a licença do deputado estadual Renato Roseno (PSOL).

Zuleide, que obteve 20.112 votos nas eleições de 2022, sendo 5.130 apenas no Cariri, é a segunda suplente do PSOL. Nos primeiros 90 dias de licença de Roseno, a vaga foi ocupada pelo humorista e ativista Léo Suricate.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, nesta segunda-feira, 27, a futura deputada destacou o simbolismo de sua posse. “Então vão ser 30 dias de muita expectativa, porque a gente vai tá levando as pautas de toda nossa população a partir dos movimentos sociais que nós somos inseridos”, afirmou.

Integrante do Grupo de Valorização Negra do Cariri (Grunec), Zuleide adiantou que suas principais ações no curto período de mandato estarão centradas na luta contra o racismo estrutural, violência de gênero e questões ambientais. Zuleide participará, ainda em novembro, da Segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras, em Brasília, que marca uma década da primeira edição.

A posse oficial de Zuleide Queiroz está marcada para o dia 11 de novembro, em Fortaleza, com a possibilidade de uma posse simbólica popular no Cariri.

Cariri

