Homem joga dinheiro na estátua de Padre Cícero e causa tumulto

As imagens mostram o momento em que o dinheiro "chove" sobre os fiéis que estavam aos pés do monumento

O episódio foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que o dinheiro “chove” sobre os fiéis que estavam aos pés do monumento, provocando correria e aglomeração de pessoas que tentavam recolher as notas que voavam com o vento.

Um ato inusitado chamou a atenção de fiéis e turistas que visitavam o Horto do padre Cícero, em Juazeiro do Norte , no Cariri, nessa quarta-feira, 29. Um homem lançou cédulas de dinheiro do alto da estátua do Padre Cícero como forma de cumprir uma promessa.

De acordo com testemunhas, o romeiro realizou o ato de maneira emocionada, orando após lançar as cédulas. A cena foi interpretada por muitos como um gesto de gratidão e devoção, embora pouco comum.

Em Juazeiro do Norte, é tradição que os devotos expressem sua fé e gratidão por promessas alcançadas por intermédio do “Padim Ciço”, como é carinhosamente chamado. Lançar dinheiro aos pés da estátua é uma prática que, embora rara, faz parte de manifestações populares de fé realizadas na Cidade.

Todos os anos, mais de 2,5 milhões de fiéis participam das romarias dedicadas ao padre Cícero, movimentando a economia local e reafirmando a importância do santo popular para a identidade cultural e espiritual da região.