Dupla é presa suspeita de incêndio criminoso na Chapada do Araripe, no Crato

Dois homens foram presos por causar o incêndio na Chapada do Araripe, no Crato; o fogo começou em uma queima agrícola e se espalhou até a Floresta Nacional.
Dois homens foram presos na tarde dessa segunda-feira, 6, suspeitos de provocarem um incêndio que atingiu a Chapada do Araripe, no município do Crato. A ação foi resultado de uma operação conjunta entre o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) e agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com informações do BPMA, o fogo teve início de forma intencional na região do Sítio Coqueiro, zona rural do Crato, e rapidamente se alastrou em direção à Floresta Nacional do Araripe (Flona), colocando em risco a biodiversidade local e ameaçando comunidades próximas.

Os suspeitos foram localizados após diligências realizadas pela 2ª Companhia do BPMA e conduzidos à Delegacia Regional do Crato, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência. Durante a abordagem, um dos detidos confessou que o incêndio foi provocado com o objetivo de preparar o terreno para o cultivo agrícola, mas afirmou que o fogo saiu do controle.

O Instituto Chico Mendes (ICMBio) informou que equipes seguem mobilizadas no monitoramento e combate ao incêndio, que chegou a atingir grandes proporções na Chapada do Araripe. “O objetivo é minimizar os danos à biodiversidade, proteger os ecossistemas e garantir a segurança das comunidades locais”, afirmou o órgão em nota.

Na manhã desta terça-feira, 7, o Núcleo de Gestão Integrada (NGI) do ICMBio Araripe comunicou que a área do fogo foi delimitada, mas que o trabalho de combate às chamas continua em andamento.

