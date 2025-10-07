Dupla é presa suspeita de incêndio criminoso na Chapada do Araripe, no Crato

O fogo teve início de forma intencional na zona rural do Crato e se alastrou em direção à Floresta Nacional do Araripe (Flona). / Crédito: Divulgação / Redes Sociais

Dois homens foram presos na tarde dessa segunda-feira, 6, suspeitos de provocarem um incêndio que atingiu a Chapada do Araripe, no município do Crato. A ação foi resultado de uma operação conjunta entre o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) e agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). De acordo com informações do BPMA, o fogo teve início de forma intencional na região do Sítio Coqueiro, zona rural do Crato, e rapidamente se alastrou em direção à Floresta Nacional do Araripe (Flona), colocando em risco a biodiversidade local e ameaçando comunidades próximas.